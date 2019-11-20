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РИА Новости

Власти Боливии отказали в выезде из страны ряду бывших министров

09:21 20.11.2019 (обновлено: 09:23 20.11.2019)
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© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsАкция протеста в Ла-Пасе
Акция протеста в Ла-Пасе
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
Акция протеста в Ла-Пасе
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Новые власти Боливии не выдали разрешения на выезд из страны нескольким бывшим министрам правительства Эво Моралеса, чтобы они остались и приняли участие в диалоге для разрешения ситуации в стране, сообщает газета Razon со ссылкой на руководителя аппарата временного президента Боливии Хереса Хустиниано.
Хустиниано не назвал ни имена, ни количество министров, о которых идет речь. Как пишет издание, предполагается, что они должны участвовать в диалоге с временным правительством страны от лица партии Моралеса MAS.
"Мы считаем, что они (министры, которым было отказано в выезде из страны - Прим. ред.) смогут стать полноценными участниками диалога, а если они уедут, с кем нам его вести", - заявил Хустиниано. 
Ранее МИД Боливии обещал помочь 24 политикам из партии объявившего об уходе с поста президента страны Эво Моралеса MAS ("Движение к социализму") безопасно выехать из страны в Мексику.
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Позднее стало известно, что МИД Боливии выдал разрешение Эвалис Моралес Альварадо, дочери экс-президента Эво Моралеса, а также депутату от коренного народа Марии Понье, которые в настоящий момент укрываются в посольстве Мексики.
Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют её отставки.
По официальной информации, с 20 октября в Боливии в протестах погибли 23 человека, 715 получили ранения, 624 арестованы.
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