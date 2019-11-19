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РИА Новости

МИД Боливии пообещал обеспечить выезд в Мексику 24 сторонников Моралеса

10:13 19.11.2019
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© AP Photo / Juan KaritaЭво Моралес
Эво Моралес
© AP Photo / Juan Karita
Эво Моралес. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. МИД Боливии пообещал помочь 24 политикам из партии объявившего об уходе с поста президента страны Эво Моралеса MAS ("Движение к социализму") осуществить безопасный выезд из страны в Мексику, заявила временная глава ведомства Карен Лонгарик.
"Посол Мексики в Боливии передала нам ноту, чтобы получившие убежище дипломаты смогли покинуть страну и отправиться по направлению в Мексику. Мы займемся этим в ближайшие дни", - приводит слова министра газета Deber.
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По словам Лонгарик, изначально речь шла о 26 политиках, однако "по всей видимости некоторые отказались от дипломатического убежища". Она также отказалась назвать имена этих политиков, но отметила, что речь идет о "высокопоставленных лицах их партии MAS".
Ранее сообщалось, что новые власти Боливии заявили о создании "специального аппарата прокуратуры", который будет отвечать за задержание депутатов и других лиц, связанных с партией подавшего в отставку президента страны Эво Моралеса MAS ("Движение к социализму").
На состоявшихся в Боливии 20 октября президентских выборах Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего 10 ноября он объявил об отставке. Кресла оставили, в том числе, спикер и первый вице-спикер сената. Президентские полномочия временно перешли оппозиционному второму вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют её отставки.
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МИД БоливииЭво МоралесБоливияМексикаВ мире
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