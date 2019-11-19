МИД Боливии пообещал обеспечить выезд в Мексику 24 сторонников Моралеса

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. МИД Боливии пообещал помочь 24 политикам из партии объявившего об уходе с поста президента страны Эво Моралеса MAS ("Движение к социализму") осуществить безопасный выезд из страны в Мексику , заявила временная глава ведомства Карен Лонгарик.

"Посол Мексики в Боливии передала нам ноту, чтобы получившие убежище дипломаты смогли покинуть страну и отправиться по направлению в Мексику. Мы займемся этим в ближайшие дни", - приводит слова министра газета Deber

По словам Лонгарик, изначально речь шла о 26 политиках, однако "по всей видимости некоторые отказались от дипломатического убежища". Она также отказалась назвать имена этих политиков, но отметила, что речь идет о "высокопоставленных лицах их партии MAS".

Ранее сообщалось, что новые власти Боливии заявили о создании "специального аппарата прокуратуры", который будет отвечать за задержание депутатов и других лиц, связанных с партией подавшего в отставку президента страны Эво Моралеса MAS ("Движение к социализму").