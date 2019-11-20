МИД Боливии разрешил дочери Моралеса покинуть страну

МЕХИКО, 20 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел Боливии сообщило, что выдало разрешение на безопасный выезд из страны Эвалис Моралес Альварадо, дочери экс-президента Эво Моралеса, а также депутату от коренного народа Марии Понье, которые в настоящий момент укрываются в посольстве Мексики.
"Министерство иностранных дел дало разрешение на безопасный выезд Эвалис Моралес Альварадо и Марии Иносенты Поньи Поичи, которые укрываются в посольстве Мексики", - говорится в сообщении министерства в Twitter.
Ранее МИД Боливии обещал помочь 24 политикам из партии объявившего об уходе с поста президента страны Эво Моралеса MAS ("Движение к социализму") осуществить безопасный выезд из страны в Мексику.
Также сообщалось, что новые власти Боливии создали "специальный аппарат прокуратуры", который будет отвечать за задержание депутатов и других лиц, связанных с партией подавшего в отставку президента страны Эво Моралеса MAS ("Движение к социализму").
Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют её отставки.
По официальной информации, с 20 октября в Боливии в протестах погибли 23 человека, 715 получили ранения, 624 арестованы.