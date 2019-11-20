МИД Боливии разрешил дочери Моралеса покинуть страну

Он улетел, но обещал вернуться. Эво Моралес увез с собой топор войны Он оставил страну, которую вытащил из нищеты и превратил в суверенный и весьма привлекательный субъект международного права. И вот его нет всего ничего, а Боливию уже не узнать – пошла вразнос.