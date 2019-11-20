Нетаньяху прокомментировал удары по иранским объектам в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ночной удар, который ВВС страны нанесли по иранским объектам в Сирии, был ответом на обстрелы израильской территории, и добавил, что власти продолжат обеспечивать безопасность государства.
"Я дал понять, что, кто бы ни причинял нам вред, мы нанесем ему болезненный ответный удар. Именно так мы сделали это сегодня вечером против военных целей иранских сил "Кудса" и сирийских военных объектов в Сирии после того, как вчера вечером были выпущены ракеты по Израилю. Мы будем тверды в обеспечении израильской безопасности", - сказано в заявлении, которое распространила канцелярия премьера Израиля.
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Накануне пресс-служба израильской армии сообщила, что военные засекли пуск четырех ракет по израильской территории со стороны Сирии, все они перехвачены. В ночь на среду, как передавал корреспондент РИА Новости, в Дамаске прогремели взрывы, государственное телевидение Сирии сообщало, что ПВО отражало атаку на столицу и ее окрестности.
В заявлении военных Израиля отмечается, что удары были нанесены приблизительно по 20 целям, более половины из которых принадлежали иранским силам. Одной из целей стало расположенное вблизи аэропорта в Дамаске здание, в котором, как утверждается, находится штаб-квартира "Кудс". Отмечается, что израильские силы намеренно не стали разрушать его полностью.
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Иран, будучи страной, где основной религией является ислам шиитского толка, поддерживает единоверцев из движения "Хезболла" в Ливане, иранские военные также присутствуют в Сирии, однако оказывают там, как отмечают в Тегеране, консультативную помощь сирийским правительственным войскам в борьбе с террористами по запросу Дамаска.
Израильтян больше всего беспокоит присутствие на своих северных границах сил Ирана. Израиль заявлял, что еврейское государство "сотни раз" действовало против иранского военного присутствия в Сирии и готово продолжать операции.