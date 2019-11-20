Нетаньяху прокомментировал удары по иранским объектам в Сирии

"Я дал понять, что, кто бы ни причинял нам вред, мы нанесем ему болезненный ответный удар. Именно так мы сделали это сегодня вечером против военных целей иранских сил "Кудса" и сирийских военных объектов в Сирии после того, как вчера вечером были выпущены ракеты по Израилю. Мы будем тверды в обеспечении израильской безопасности", - сказано в заявлении, которое распространила канцелярия премьера Израиля.