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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-20T09:01+0300
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РИА Новости

Нетаньяху прокомментировал удары по иранским объектам в Сирии

09:00 20.11.2019 (обновлено: 09:01 20.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ночной удар, который ВВС страны нанесли по иранским объектам в Сирии, был ответом на обстрелы израильской территории, и добавил, что власти продолжат обеспечивать безопасность государства.
"Я дал понять, что, кто бы ни причинял нам вред, мы нанесем ему болезненный ответный удар. Именно так мы сделали это сегодня вечером против военных целей иранских сил "Кудса" и сирийских военных объектов в Сирии после того, как вчера вечером были выпущены ракеты по Израилю. Мы будем тверды в обеспечении израильской безопасности", - сказано в заявлении, которое распространила канцелярия премьера Израиля.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
12 сентября, 21:01
Нетаньяху не готов мириться с угрозой военного присутствия Ирана в Сирии
Накануне пресс-служба израильской армии сообщила, что военные засекли пуск четырех ракет по израильской территории со стороны Сирии, все они перехвачены. В ночь на среду, как передавал корреспондент РИА Новости, в Дамаске прогремели взрывы, государственное телевидение Сирии сообщало, что ПВО отражало атаку на столицу и ее окрестности.
В заявлении военных Израиля отмечается, что удары были нанесены приблизительно по 20 целям, более половины из которых принадлежали иранским силам. Одной из целей стало расположенное вблизи аэропорта в Дамаске здание, в котором, как утверждается, находится штаб-квартира "Кудс". Отмечается, что израильские силы намеренно не стали разрушать его полностью.
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
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Власти Ирана предупредили Израиль о последствиях агрессии в регионе
Иран, будучи страной, где основной религией является ислам шиитского толка, поддерживает единоверцев из движения "Хезболла" в Ливане, иранские военные также присутствуют в Сирии, однако оказывают там, как отмечают в Тегеране, консультативную помощь сирийским правительственным войскам в борьбе с террористами по запросу Дамаска.
Израильтян больше всего беспокоит присутствие на своих северных границах сил Ирана. Израиль заявлял, что еврейское государство "сотни раз" действовало против иранского военного присутствия в Сирии и готово продолжать операции.
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893002555
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Война в СирииБиньямин НетаньяхуСирияИранИзраиль
Популярные комментарии
Израиль- преступное агрессивное государство, которое атакует своих соседей, которые ему не угрожают. Когда-нибудь Израиль ответит за эту агрессию и за оккупацию земель.
20 ноября, 10:44
АОАлександр Орлов
3311127112
Хорошееечно шандарахнули. Так и надо по всем врагам
20 ноября, 09:27
OIOleg Isr
84000129
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