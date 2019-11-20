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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-20T10:07+0300
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РИА Новости

Армия Израиля заявила, что атаковала в Сирии десятки объектов

05:47 20.11.2019 (обновлено: 10:07 20.11.2019)
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© AP Photo / Ariel SchalitИстребитель F-15 ВВС Израиля
Истребитель F-15 ВВС Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
Истребитель F-15 ВВС Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля нанесла удар по десяткам целей в Сирии, пишет Haaretz.
Ранее во вторник в Тель-Авиве сообщили о перехвате четырех ракет, выпущенных с территории арабской республики. В ночь на среду, как передавал корреспондент РИА Новости, в Дамаске прогремели взрывы, государственное телевидение Сирии сообщало, что ПВО отражало атаку на столицу и ее окрестности.
"Армия Израиля <...> атаковала множество целей, принадлежащих иранским силам "Кудс" и армии Башара Асада <...>. Атака была совершена в ответ на запуск иранскими силами ракет с территории Сирии в сторону Израиля", — процитировала Haaretz заявление военных.
Уточняется, что удары нанесли приблизительно по 20 объектам, больше половины которых принадлежали иранским силам.
Один из них — расположенное вблизи аэропорта в Дамаске здание, в котором, как утверждается, находится штаб-квартира "Кудс". При этом военные добавили, что намеренно не стали разрушать его полностью.
Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.
Израильские военные не раз наносили удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
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Война в СирииСирияИзраильВ мире
Популярные комментарии
Отличная работа профессионалов! Высший класс!
20 ноября, 09:04
FWFoxx Wikia
9865203315426
Израиль не потерпит и не оставит без ответа атаки на свою территорию.
20 ноября, 08:58
Перри Мейсон
3041021326
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