Армия Израиля заявила, что атаковала в Сирии десятки объектов

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля нанесла удар по десяткам целей в Сирии, пишет Армия обороны Израиля нанесла удар по десяткам целей в Сирии, пишет Haaretz

Ранее во вторник в Тель-Авиве сообщили о перехвате четырех ракет, выпущенных с территории арабской республики. В ночь на среду, как передавал корреспондент РИА Новости, в Дамаске прогремели взрывы, государственное телевидение Сирии сообщало, что ПВО отражало атаку на столицу и ее окрестности.

"Армия Израиля <...> атаковала множество целей, принадлежащих иранским силам "Кудс" и армии Башара Асада <...>. Атака была совершена в ответ на запуск иранскими силами ракет с территории Сирии в сторону Израиля", — процитировала Haaretz заявление военных.

Уточняется, что удары нанесли приблизительно по 20 объектам, больше половины которых принадлежали иранским силам.

Один из них — расположенное вблизи аэропорта в Дамаске здание, в котором, как утверждается, находится штаб-квартира "Кудс". При этом военные добавили, что намеренно не стали разрушать его полностью.

Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.