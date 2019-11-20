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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-20T06:03+0300
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РИА Новости

Дамаск подвергся ракетной атаке Израиля

02:58 20.11.2019 (обновлено: 06:03 20.11.2019)
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© SANACирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии. 21 января 2019
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии. 21 января 2019
© SANA
ДАМАСК, 20 ноя — РИА Новости. В Дамаске в ночь на среду прогремели взрывы, государственное телевидение сообщает, что ПВО Сирии отражает атаку на город и его окрестности.
Первые взрывы, по свидетельству корреспондента РИА Новости, прозвучали около 01.30 по местному времени (02.30 мск) с промежутками около пяти секунд.
По состоянию на 01.45 прогремело не менее двадцати взрывов, частота снизилась — промежутки между ними составляют около двух минут.
По данным сирийского гостелеканала Ikhbariya, ПВО Сирии отражает "вражескую атаку". "Сбиты несколько ракет к югу от Дамаска", — передает телеканал.
Истребитель F-15 ВВС Израиля
Вчера, 05:47Война в Сирии
Армия Израиля заявила, что атаковала в Сирии десятки объектов
Армия обороны Израиля заявила, что атаковала в Сирии десятки целей, сообщает израильское издание Haaretz.
"Атака была совершена в ответ на запуск иранскими силами ракет с территории Сирии в сторону Израиля, целью которых был удар по израильской территории", — цитирует газета заявление армии.
Отмечается, что удары были нанесены приблизительно по двадцати целям, более половины из которых принадлежали иранским силам. Одной из целей стало расположенное вблизи аэропорта в Дамаске здание, в котором, как утверждается, находится штаб-квартира "Кудс". Заявляется, что израильские силы намеренно не стали разрушать его полностью.
Во вторник пресс-служба израильской армии сообщила, что военные засекли запуск четырех ракет по израильской территории со стороны Сирии, все они перехвачены.
Израиль регулярно атакует сирийские объекты, в том числе в столичном районе, объясняя такие действия стремлением пресечь нападения со стороны проиранских сил из Сирии.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииСирияДамаск (город)В мире
Популярные комментарии
Вся ответственность с высокой степенью вероятности лежит на Израиле потому что там больше нет террлртсьических государств.
20 ноября, 03:39
iil.1964
7001077173
"Атака была совершена в ответ на запуск иранскими силами ракет с территории Сирии в сторону Израиля, целью которых был удар по израильской территории". Израиль, как предупреждал ранее не оставит без ответа атаки на свою территорию.
20 ноября, 06:05
Coroner Lemur
139400539
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