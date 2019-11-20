Дамаск подвергся ракетной атаке Израиля

ДАМАСК, 20 ноя — РИА Новости. В Дамаске в ночь на среду прогремели взрывы, государственное телевидение сообщает, что ПВО Сирии отражает атаку на город и его окрестности.

Первые взрывы, по свидетельству корреспондента РИА Новости, прозвучали около 01.30 по местному времени (02.30 мск) с промежутками около пяти секунд.

По состоянию на 01.45 прогремело не менее двадцати взрывов, частота снизилась — промежутки между ними составляют около двух минут.

По данным сирийского гостелеканала Ikhbariya, ПВО Сирии отражает "вражескую атаку". "Сбиты несколько ракет к югу от Дамаска", — передает телеканал.

Армия обороны Израиля заявила, что атаковала в Сирии десятки целей, сообщает израильское издание Haaretz

"Атака была совершена в ответ на запуск иранскими силами ракет с территории Сирии в сторону Израиля, целью которых был удар по израильской территории", — цитирует газета заявление армии.

Отмечается, что удары были нанесены приблизительно по двадцати целям, более половины из которых принадлежали иранским силам. Одной из целей стало расположенное вблизи аэропорта в Дамаске здание, в котором, как утверждается, находится штаб-квартира "Кудс". Заявляется, что израильские силы намеренно не стали разрушать его полностью.

Во вторник пресс-служба израильской армии сообщила, что военные засекли запуск четырех ракет по израильской территории со стороны Сирии, все они перехвачены.