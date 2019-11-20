Эксперт спрогнозировал ответ Турции на санкции США из-за российских С-400

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. США рискуют потерять союзника в лице . США рискуют потерять союзника в лице Турции , если введут против нее санкции за приобретение российских ЗРК С-400 , заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский в интервью телеканалу RT

Эксперт напомнил, что Вашингтон уже несколько раз старался отговорить Анкару от сделки с Москвой, однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "оставался непреклонен". По словам Надеина-Раевского, глава государства отдает себе отчет в том, что Соединенные Штаты не смогут обойтись без турецких сил в альянсе.

"Заменить Турцию на восточном фронте НАТО практически некому. Нет там никакой военной силы, которую можно сопоставить с турецкими ВС. У Эрдогана — крупнейшая армия в НАТО после американской, а на Ближнем Востоке турецкие вооруженные силы сопоставимы разве что с иранскими", — отметил он.

Эксперт выразил мнение, что Вашингтон все же задействует "механизмы воздействия" против Турции, в частности отстранив ее от проекта по производству самолетов-истребителей F-35 и введя санкции против военных и политиков из этой страны.

"Допускаю также, что Вашингтон ограничит займы по линии МВФ, в которых Турция постоянно нуждается. Все это, конечно, будет неприятно для турецкой экономики. Но более серьезных мер, вроде тех, что действуют в отношении Ирана, я не ожидаю. Не будет блокировки счетов турецкого государства. Ведь в этом случае американцы рискуют вообще потерять союзника, что для них неприемлемо", — заключил Надеин-Раевский.