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РИА Новости

Эксперт спрогнозировал ответ Турции на санкции США из-за российских С-400

04:08 20.11.2019 (обновлено: 10:47 20.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф". Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. США рискуют потерять союзника в лице Турции, если введут против нее санкции за приобретение российских ЗРК С-400, заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский в интервью телеканалу RT.
Эксперт напомнил, что Вашингтон уже несколько раз старался отговорить Анкару от сделки с Москвой, однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "оставался непреклонен". По словам Надеина-Раевского, глава государства отдает себе отчет в том, что Соединенные Штаты не смогут обойтись без турецких сил в альянсе.
"Заменить Турцию на восточном фронте НАТО практически некому. Нет там никакой военной силы, которую можно сопоставить с турецкими ВС. У Эрдогана — крупнейшая армия в НАТО после американской, а на Ближнем Востоке турецкие вооруженные силы сопоставимы разве что с иранскими", — отметил он.
Эксперт выразил мнение, что Вашингтон все же задействует "механизмы воздействия" против Турции, в частности отстранив ее от проекта по производству самолетов-истребителей F-35 и введя санкции против военных и политиков из этой страны.
Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
16 ноября, 08:00
"Я вам пишу": Трамп умолял Эрдогана отказаться от российских С-400
"Допускаю также, что Вашингтон ограничит займы по линии МВФ, в которых Турция постоянно нуждается. Все это, конечно, будет неприятно для турецкой экономики. Но более серьезных мер, вроде тех, что действуют в отношении Ирана, я не ожидаю. Не будет блокировки счетов турецкого государства. Ведь в этом случае американцы рискуют вообще потерять союзника, что для них неприемлемо", — заключил Надеин-Раевский.
Поставки С-400, вызвавшие кризис в турецко-американских отношениях, начались в середине лета. По словам Эрдогана, российские системы ПВО полностью введут в действие в апреле следующего года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции F-35, а также ввести ограничительные меры в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Анкара, тем не менее, отказалась идти на уступки.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на заседании НАТО в Анкаре
8 сентября, 08:00
Турция — Западу: почему нам запрещают ядерное оружие?
139105048
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Виктор Надеин-РаевскийС-400 «Триумф»Российская академия наукНАТОF-35ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияСШАВ мире
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