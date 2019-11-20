Джонсон победил на дебатах с Корбином, но с минимальным отрывом

ЛОНДОН, 20 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Премьер Великобритании Премьер Великобритании Борис Джонсон выиграл на первых теледебатах у лидера оппозиции Джереми Корбина , но с отрывом всего в два процентных пункта, свидетельствуют данные опроса YouGov

За Джонсона проголосовали 51% опрошенных телезрителей, за Корбина – 49%. Всего в голосовании приняли участие чуть более 1,6 тысячи респондентов, однако эти процентные показатели не учитывают варианта ответа "не знаю". Опрос проводился сразу после дебатов, участие в нем приняли 1.646 смотревших дебаты телезрителей.

Дебаты строились вокруг Brexit и внутриполитических тем, в том числе медицины, образования и безопасности, но ни одного принципиально нового заявления ни от кого из участников не прозвучало. Джонсон настаивал, что его соглашение с ЕС "прекрасно", а Brexit точно состоится до 31 января. Корбин заявлял, что соглашение хуже, чем согласованное предыдущим премьером Терезой Мэй, и что документ должен быть вынесен на повторный референдум. За что именно он будет агитировать в случае референдума, Корбин не уточнил, за что Джонсон тут же раскритиковал его.

Между тем, лидеры Либерал-Демократической и Шотландской национальной партий выразили возмущение тем, что на дебаты были приглашены лишь лидеры двух крупнейших партий, и что мнение 16 миллионов британцев, желающих остаться в ЕС, таким образом не было учтено.