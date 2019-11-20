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РИА Новости

Джонсон победил на дебатах с Корбином, но с минимальным отрывом

01:27 20.11.2019
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© REUTERS / Toby MelvilleПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© REUTERS / Toby Melville
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон . Архивное фото
ЛОНДОН, 20 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Премьер Великобритании Борис Джонсон выиграл на первых теледебатах у лидера оппозиции Джереми Корбина, но с отрывом всего в два процентных пункта, свидетельствуют данные опроса YouGov.
За Джонсона проголосовали 51% опрошенных телезрителей, за Корбина – 49%. Всего в голосовании приняли участие чуть более 1,6 тысячи респондентов, однако эти процентные показатели не учитывают варианта ответа "не знаю". Опрос проводился сразу после дебатов, участие в нем приняли 1.646 смотревших дебаты телезрителей.
Дебаты строились вокруг Brexit и внутриполитических тем, в том числе медицины, образования и безопасности, но ни одного принципиально нового заявления ни от кого из участников не прозвучало. Джонсон настаивал, что его соглашение с ЕС "прекрасно", а Brexit точно состоится до 31 января. Корбин заявлял, что соглашение хуже, чем согласованное предыдущим премьером Терезой Мэй, и что документ должен быть вынесен на повторный референдум. За что именно он будет агитировать в случае референдума, Корбин не уточнил, за что Джонсон тут же раскритиковал его.
Между тем, лидеры Либерал-Демократической и Шотландской национальной партий выразили возмущение тем, что на дебаты были приглашены лишь лидеры двух крупнейших партий, и что мнение 16 миллионов британцев, желающих остаться в ЕС, таким образом не было учтено.
Лидер лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин
01:21
Корбин считает необходимым усовершенствовать британскую монархию
По данным опроса YouGov, проведенного ранее во вторник, разрыв между консерваторами и лейбористами в преддверии предстоящих 12 декабря парламентских выборов, сокращается: тори поддерживают 42% (на три пункта меньше, чем в субботу), лейбористов – 30% (рост на два пункта). Онлайн-опрос проводился 18 и 19 ноября, участие в нем приняли 1.606 респондентов.
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