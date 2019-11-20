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РИА Новости

Майли Сайрус рассталась с Коди Симпсоном через месяц после бурного романа

06:10 20.11.2019
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© AP Photo / Jordan Strauss/InvisionПевица Майли Сайрус
Певица Майли Сайрус
© AP Photo / Jordan Strauss/Invision
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Американская певица Майли Сайрус рассталась с музыкантом Коди Симпсоном через месяц после того, как они объявили о романе, сообщает Mirror.

"Они не вместе, но хотят попробовать остаться друзьями, — рассказал источник изданию, — Майли нужно сосредоточиться на себе".

В начале октября, когда Сайрус и Симпсон заявили о своих отношениях в социальных сетях, 22-летний певец был очень счастлив, так как влюбился в поп-звезду, когда ему было всего 12 лет, а ей 17.
По словам источника, певица была другого мнения, и начала эти отношения, чтобы позлить бывшего мужа актера Лиама Хемсворта, о разводе с которым объявила летом этого года после десяти лет отношений.
Лиам, как утверждается, недавно начал встречаться с австралийской актрисой Мэддисон Браун.
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