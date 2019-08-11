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РИА Новости
Культура

Представитель Майли Сайрус объявил о расставании певицы с Лиамом Хемсвортом

11:40, 11 августа 2019
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© AFP 2019 / Frazer HarrisonАмериканская певца Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт
Американская певца Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт
© AFP 2019 / Frazer Harrison
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Американская певица Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт расстались меньше чем через год после свадьбы, сообщает The Hollywood Reporter.
"Постоянно развиваясь, меняясь как партнеры и личности, они решили, что им лучше всего сосредоточиться сейчас на себе и карьере", - сообщил представитель певицы, уточнив, что они разделят заботу над своими домашними животными.
Сайрус и Хемсворт тайно поженилась в декабре 2018 года после того, как в ноябре их дом пострадал от пожаров в Калифорнии. В минувшем июне они отметили 10-летие отношений – пара впервые встретилась на съемках фильма "Последняя песня".
"Мне было 18 лет, когда я встретил Майли, - рассказал Хемсворт в интервью GQ Australia в мае – мы сразу полюбили друг друга, и между нами возникла сильная связь с самого начала, думаю, где-то глубоко внутри я знал, что нам суждено быть вместе, но скорую свадьбу мы не планировали".
Сайрус и Хемсворт сами пока никак не прокомментировали разрыв отношений.
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