Представитель Майли Сайрус объявил о расставании певицы с Лиамом Хемсвортом

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Американская певица Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт расстались меньше чем через год после свадьбы, Американская певица Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт расстались меньше чем через год после свадьбы, сообщает The Hollywood Reporter.

"Постоянно развиваясь, меняясь как партнеры и личности, они решили, что им лучше всего сосредоточиться сейчас на себе и карьере", - сообщил представитель певицы, уточнив, что они разделят заботу над своими домашними животными.

Сайрус и Хемсворт тайно поженилась в декабре 2018 года после того, как в ноябре их дом пострадал от пожаров в Калифорнии. В минувшем июне они отметили 10-летие отношений – пара впервые встретилась на съемках фильма "Последняя песня".

"Мне было 18 лет, когда я встретил Майли, - рассказал Хемсворт в интервью GQ Australia в мае – мы сразу полюбили друг друга, и между нами возникла сильная связь с самого начала, думаю, где-то глубоко внутри я знал, что нам суждено быть вместе, но скорую свадьбу мы не планировали".