Майли Сайрус начала новый роман после расставания с Лиамом Хемсвортом

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Австралийский певец Коди Симпсон опубликовал в сторис инстаграма романтическую фотографию с Майли Сайрус, которая несколько месяцев назад объявила о расставании с мужем Лиамом Хемсвортом.
Скриншот сторис Cody Simpson в Instagram
"Завтрак перед заплывом от моей малышки", — написал музыкант.
СМИ узнали, что Симпсон ждал Сайрус десять лет. Он влюбился в поп-звезду, когда ему было всего 12 лет, а ей 17.
Впервые они пересеклись в Лос-Анджелесе на премьере фильма "Голодные игры" в 2012 году, но тогда Сайрус была вместе с Хемсвортом.
Дружба у Майли и Коди все-таки завязалась, а на прошлой неделе стало известно, что они стали парой.