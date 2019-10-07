Майли Сайрус начала новый роман после расставания с Лиамом Хемсвортом

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Австралийский певец Коди Симпсон опубликовал в сторис инстаграма романтическую фотографию с Майли Сайрус, которая несколько месяцев назад объявила о расставании с мужем Лиамом Хемсвортом.

"Завтрак перед заплывом от моей малышки", — написал музыкант.

СМИ узнали , что Симпсон ждал Сайрус десять лет. Он влюбился в поп-звезду, когда ему было всего 12 лет, а ей 17.

Впервые они пересеклись в Лос-Анджелесе на премьере фильма "Голодные игры" в 2012 году, но тогда Сайрус была вместе с Хемсвортом.