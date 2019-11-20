Африканское сало. Как пальмовое масло влияет на здоровье

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В России подняли налог на импорт пальмового масла. В связи с этим в обществе развернулась дискуссия о его свойствах и о том, нужно ли оно вообще. Этот продукт получают в тропических странах и завозят к нам уже переработанным. Из него делают мыло, косметику, биодизель, но потребителей больше волнует его использование в пищевой отрасли.

Как нас обманывают производители

В начале этого года в бюллетене Всемирной организации здравоохранения опубликован доклад ученых из Великобритании и Индонезии "Индустрия пальмового масла и незаразные болезни". Авторы делают вывод, что производители этого продукта ведут себя так же, как табачные и алкогольные компании, продвигающие на рынок вредные для здоровья товары. Они применяют неэкологичные методы производства, используют лоббистов, недобросовестную рекламу, скрывают правду о составе продуктов. Все это — чтобы получить максимальную прибыль.

В первую очередь ученых волнуют экологические последствия производства пальмового масла. Его делают из плодов африканской пальмы, но основные плантации находятся в Индонезии — на Борнео и Малайзии. Ради них вырубают тропические леса, которые, как известно, служат легкими планеты. В результате сокращается биоразнообразие, растут выбросы углекислого газа в атмосферу, возникает угроза вымирания орангутангов. Практика выжигания лесов под плантации наносит прямой вред здоровью местного населения.

О влиянии пальмового масла на здоровье в докладе приводится осторожная точка зрения: делать однозначные выводы сейчас нельзя, поскольку научные исследования противоречивы. Одни отмечают, что регулярное употребление пальмового масла приводит к росту концентрации липопротеинов низкой плотности (холестерина) в плазме крови, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и даже смертности от ишемических болезней сердца. Другие подобной зависимости не видят.

Третьи говорят о пользе пальмового масла. Настораживает, что часть этих работ выполнена при поддержке Малайзийского совета по пальмовому маслу. Следовательно, делают вывод авторы доклада, необходимы качественные и независимые научные исследования.

Проверено на крысах

"В научной среде не так много разговоров о влиянии пальмового масла на здоровье. Проблема несколько притянута за уши. В Европе больше высказывают озабоченность экологическими последствиями его производства, но довольно однобоко. Там свои леса вырубили и теперь успешно развивают на их месте сельское хозяйство", — рассказывает РИА Новости профессор Олег Медведев, заведующий кафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ, основатель исследовательского центра "Здоровое питание".

Пальмовое масло получают из мякоти плодов. Деревья растут очень быстро, плодоносят каждые две-три недели. Это дает существенный выигрыш в объеме получаемого продукта и сильно снижает себестоимость по сравнению, например, с рапсом и кукурузой. Неудивительно, что в мире наблюдается взрывной рост его производства.

Как и все растительные масла, продукт масличных пальм состоит из смеси насыщенных и ненасыщенных жиров. Его особенность — в соотношении этих компонентов и примесях. Насыщенных и ненасыщенных жиров там примерно поровну: 47,2 и 52,8 процента соответственно. Кроме того, оно обогащено антиоксидантами, каротиноидами, токоферолами и токотриенолами — составляющими витамина Е.

несколько больше . Чтобы повысить качество, растительное масло рафинируют и дезодорируют с помощью нагрева до 200 и 230 градусов соответственно. Таким образом его очищают от летучих компонентов, запаха. Но это приводит к образованию 3-монохлорпропан-1,2-диола, глицидола и глицидоловых эфиров. В пальмовом масле их

"Глицидоловые эфиры токсичны в очень больших дозах. Это показали испытания на грызунах, на основании которых Международное агентство по изучению рака присвоило этим соединениям группу 2А — вероятно канцерогенные. Дозу, вызывающую рак у животных, уменьшили в 25 тысяч раз и приняли как предельно допустимую для всех растительных масел. Соответствовать ей очень сложно, требуется менять технологии рафинирования и дезодорирования", — продолжает ученый и добавляет, что люди употребляют переработанные растительные масла более ста лет и каких-то серьезных проблем с ними не замечено.

© Источник: ФГБОУ ВО "Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова". О.С. Медведев, Н.А. Медведева, Вопросы питания. Том 85, № 1, 2016 Жирные кислоты присоединяются эфирными связями к атомам углерода молекулы триацилглицерида. Считается, что насыщенные жирные кислоты в пальмовом масле связаны в основном в 1 или 3 положении, поэтому они расщепляются и всасываются так же, как ненасыщенные. © Источник: ФГБОУ ВО "Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова". О.С. Медведев, Н.А. Медведева, Вопросы питания. Том 85, № 1, 2016 Жирные кислоты присоединяются эфирными связями к атомам углерода молекулы триацилглицерида. Считается, что насыщенные жирные кислоты в пальмовом масле связаны в основном в 1 или 3 положении, поэтому они расщепляются и всасываются так же, как ненасыщенные.

Почему пальмовое масло используют в детском питании

Насыщенные жиры в пальмовом масле представлены главным образом пальмитиновой кислотой. Это важнейшее вещество для животных. Оно вырабатывается у нас в организме, входит в состав клеточных мембран.

Пальмитиновая кислота играет ключевую роль в развитии плода в утробе матери на ранних стадиях, в становлении нервной системы, мозга. Новорожденный получает ее с молоком матери либо в составе смесей искусственного вскармливания.

"Пальмовое масло — один из источников пальмитиновой кислоты. Ее экстракт добавляют в смеси для младенцев, там ее нужно очень много", — говорит Олег Медведев.

Для этих целей растительную пальмитиновую кислоту перерабатывают, чтобы перестроить молекулу триацилглицерида и прицепленные к ней жирные кислоты. Так они лучше усваиваются организмом новорожденного. Все это хотя и приближает искусственные смеси к составу грудного молока, но не может его полностью повторить. А это чревато различными последствиями: аллергиями, коликами, недостатком кальция.

Жирное вредно?

В мире господствует точка зрения, что насыщенные жиры опасны для здоровья в большом количестве, их потребление нужно сокращать. Основанием тут послужили исследования 1960-х.

Американский биохимик и диетолог Марион Нестле из Нью-Йоркского университета анализировала те старые исследования и обнаружила, что 156 из 168 были выполнены при поддержке производителей сладостей. Вольно или невольно авторы этих статей слегка скорректировали результаты: углеводы были признаны менее вредными, чем насыщенные жиры.

"Сейчас этот стандарт подвергается сомнению. Если раньше долю жира в общем показателе калорийности пищи рекомендовали сводить к 26 процентам, то теперь можно допускать и 30, и даже 40 процентов. Важно соотношение разных жиров. На насыщенные должна приходиться одна треть, на ненасыщенные — две трети. Твердые фракции не должны составлять более десяти процентов по калорийности", — говорит профессор Медведев.

Совершенно неграмотными он считает заявления о том, что насыщенные жиры способствуют закупорке кровеносных сосудов. Их метаболизм в организме гораздо более сложен. Сначала жиры разлагаются липазами — особыми ферментами, вырабатываемыми в слюне, желудке, поджелудочной железе, и желчью на отдельные жирные кислоты и в таком виде усваиваются.

"Вы же, когда кладете кусочек сала на хлеб, не думаете о том, что у вас закупорятся сосуды. А пальмовое масло по соотношению жиров похоже на сало", — объясняет он.

Правда о трансжирах

"Пальмовое масло — нормальное, такое же, как и все растительные масла. С практической точки зрения оно не опасно", — утверждает Олег Медведев.

Он с коллегами исследует влияние масла на микробиоту и здоровье. Недавно они сдали в печать статью, где изложены результаты сравнения нескольких видов растительных масел, трансжиров, заменителей жиров.

Ученые 18 недель кормили этими продуктами крыс и смотрели, что происходит с микробиотой в желудочно-кишечном тракте. Маркером служило количество водорода, выделенного в результате деятельности бактерий. Это антиоксидант, который всасывается в кровь и оказывает положительный эффект на организм.

"В присутствии пальмового масла микробиота грызунов выделяет даже больше водорода, чем в присутствии других растительных масел. А вот трансжиры оказались действительно вредными. В прошлом году у нас принят закон, ограничивающий их долю двумя процентами от суммарной массы жира в продукте, и это правильно", — говорит он.

Трансжиры стали использовать в продуктах с начала XX века в качестве замены животных жиров. Вместо сливочного масла стали рекомендовать маргарины на их основе, в том числе для приготовления пищи.

В 1990-х появились данные о том, что трансжиры способствуют возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, их стали выводить их оборота. Лучшей заменой им оказалось пальмовое масло. Помимо высоких потребительских качеств оно имеет важное свойство: из-за высокой температуры плавления остается твердым при комнатной температуре, а это важно для кондитерской промышленности.