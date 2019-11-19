Зеленский подписал закон по обеспечению обустройства и содержания границы

Согласно закону, органы пограничного ведомства освобождаются от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства в связи с обустройством государственной границы. "Закон позволит создать надлежащие условия для инженерно-технического обустройства госграницы Украины с сопредельными государствами, прежде всего с Российской Федерацией, с целью обеспечения выполнения Госпогранслужбой задач по охране и защите государственной границы. Закон вступает в силу с 1 января 2020 года", - говорится в сообщении.

В 2015 году украинское правительство утвердило план мероприятий по реализации проекта "Стена", который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиарда гривен (около 150 миллионов долларов). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано более чем вдвое. Украинские правоохранители расследуют уголовное дело по факту хищения госсредств, выделенных на реализацию проекта.