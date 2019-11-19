В Липецкой области завели дело против женщины, избившей чужого ребенка

ВОРОНЕЖ, 19 ноя - РИА Новости. Полиция после вмешательства прокуратуры возбудила уголовное дело в отношении жительницы Липецкой области, которая избила и оттаскала за волосы на детской площадке девочку, сообщает во вторник надзорное ведомство региона.
"В мае текущего года на детской площадке села Долгоруково жительница села на почве личных неприязненных отношений избила дочь заявительницы, нанеся ей удары по лицу и голове, хватала за волосы и трепала за ухо. В ходе избиения девочка упала, ударившись головой о бетонное покрытие", - говорится в сообщении.
Как пояснил РИА Новости представитель прокуратуры Долгоруковского района, пострадавшая девочка - ученица младших классов. У девочки на площадке возник конфликт с другим ребенком, в который вмешалась его родственница. В результате школьнице пришлось оказывать медицинскую помощь.
Мама девочки обратилась в прокуратуру с заявлением по поводу происшествия.
"Учитывая, что указанные действия образуют состав уголовно наказуемого деяния - побои, прокурор направил материал проверки в территориальный отдел полиции для возбуждения уголовного дела по статье 116 УК РФ. В настоящее время уголовное дело возбуждено, надзор за соблюдением законности в ходе его расследования осуществляет прокуратура", - сообщает надзорное ведомство.
Санкция статьи о побоях, совершенных из хулиганских побуждений, предусматривает до двух лет лишения свободы. Женщина, напавшая на ребенка, ранее не была судима.