Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-19T16:15+0300
https://ria.ru/20191119/1561125808.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:159:1611:1065_1036x0_80_0_0_5b7a62c21a388ab190266888cccc1d84.jpg
РИА Новости

В Липецкой области завели дело против женщины, избившей чужого ребенка

16:15 19.11.2019
1473
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 19 ноя - РИА Новости. Полиция после вмешательства прокуратуры возбудила уголовное дело в отношении жительницы Липецкой области, которая избила и оттаскала за волосы на детской площадке девочку, сообщает во вторник надзорное ведомство региона.
"В мае текущего года на детской площадке села Долгоруково жительница села на почве личных неприязненных отношений избила дочь заявительницы, нанеся ей удары по лицу и голове, хватала за волосы и трепала за ухо. В ходе избиения девочка упала, ударившись головой о бетонное покрытие", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ
14 ноября, 14:20
Во Владимирской области осудили мать, забившую до смерти шестимесячную дочь
Как пояснил РИА Новости представитель прокуратуры Долгоруковского района, пострадавшая девочка - ученица младших классов. У девочки на площадке возник конфликт с другим ребенком, в который вмешалась его родственница. В результате школьнице пришлось оказывать медицинскую помощь.
Мама девочки обратилась в прокуратуру с заявлением по поводу происшествия.
"Учитывая, что указанные действия образуют состав уголовно наказуемого деяния - побои, прокурор направил материал проверки в территориальный отдел полиции для возбуждения уголовного дела по статье 116 УК РФ. В настоящее время уголовное дело возбуждено, надзор за соблюдением законности в ходе его расследования осуществляет прокуратура", - сообщает надзорное ведомство.
Санкция статьи о побоях, совершенных из хулиганских побуждений, предусматривает до двух лет лишения свободы. Женщина, напавшая на ребенка, ранее не была судима.
Детский дом
6 ноября, 16:52
В Нижегородской области проверили детдом, где якобы избили ребенка
14201103
Обсудить 0
Липецкая областьРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Танкер для транспортировки сжиженного природного газа на терминале загрузки газового завода в Каррате, Австралия
В Австралии лопнул "газовый пузырь", и это лишь начало. Что грозит России
Стоп-кадр видео конфликта водителя и пешехода в Мытищах
Адвокат водителя, зарезавшего пешехода в Мытищах, раскрыл детали конфликта
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о союзе с Россией
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Михаил Каабак
Уволенный детский трансплантолог рассказал о претензиях Минздрава
Кот Виктор
Владелец толстого кота может стать акционером "Аэрофлота"
В Серпуховском районе ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России
В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России
Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинский экс-министр сравнил плохие решения при Зеленском и Порошенко
Сотрудник ГИБДД
В ГИБДД поддержали инициативу выдавать права несовершеннолетним
Логотип Android на экране
Пользователей Android предупредили об опасности беспроводных наушников
Прототип нового плацкарта с модульным пространством
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Такси
В Кирове таксист спас пенсионерку от телефонных мошенников
Юля и Ваня
На Урале погиб ребенок — мать винит персонал детсада и врачей
Пленарное заседание Госдумы РФ по бюджету и налогам
Стало понятно, на что Россия будет жить в ближайшие годы: многие удивятся
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50Россия и Китай представят план действий по корейскому урегулированию
02:50США проигрывают России в гонке вооружений в Арктике, пишет NI
02:32В Греции турист получил сильный ожог, отправившись на потухший вулкан
02:27Действия правительства Никарагуа нарушают конституцию, заявила комиссия ОАГ
02:06Генсек ОПЕК заявил о высоком уровне сотрудничества организации с Россией
01:51Эксперт рассказал, как российские вузы могут попасть в топ-100
01:27Джонсон победил на дебатах с Корбином, но с минимальным отрывом
01:26Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью
01:21Корбин считает необходимым усовершенствовать британскую монархию
01:14Дженнифер Лопес утверждает, что за "Стриптизерш" ей не заплатили
01:05В МИД рассказали, почему важно восстановить мир в Афганистане
01:00В Боливии в столкновениях у НПЗ погибли три человека
00:57На Украине рассказали, почему не стоит доверять Зеленскому
00:55Волкер не верит обвинениям в коррупции против Байдена
00:53Власти Австрии превратят дом Гитлера в отдел полиции
00:43Нетаньяху призвал партии создать кабмин для аннексии Иорданской долины
00:41В Индии деревенские жители избили австралийского туриста
00:38В ЦМТ пройдет ежегодный инвестфорум "Россия зовет!"
00:35В Москве секретари совбезов стран СНГ обсудят вопросы безопасности
00:31Медведев обсудит правозащитную деятельность "Единой России"
Лента новостейМолния