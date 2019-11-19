В Липецкой области завели дело против женщины, избившей чужого ребенка

"В мае текущего года на детской площадке села Долгоруково жительница села на почве личных неприязненных отношений избила дочь заявительницы, нанеся ей удары по лицу и голове, хватала за волосы и трепала за ухо. В ходе избиения девочка упала, ударившись головой о бетонное покрытие", - говорится в сообщении.