Госдума приняла во втором чтении проект бюджета ФОМС на 2020-2022 годы

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2020-2022 годы. Третье чтение запланировано на 21 ноября.

Особенностью бюджета фонда является то, что все нестраховые расходы осуществляются софинансированием за счет федерального бюджета, поясняла ранее председатель ФОМС Наталья Стадченко. Это и высокотехнологичная медицинская помощь, не входящая в базовую программу обязательного медицинского страхования, и родовые сертификаты, отмечала она.

Согласно проекту, бюджет фонда сформирован на все три года с дефицитом: 1,4 миллиарда рублей - в 2020 году, 4,9 миллиарда рублей - в 2021 году, 6,9 миллиарда рублей – в 2022 году. Сбалансированность бюджета ФОМС будет достигнута за счет переходящих остатков средств на конец соответствующего финансового года.

Доходы ФОМС на 2020 год прогнозируются в сумме 2,367 триллиона рублей, на 2021 год – 2,511 триллиона, на 2022 год – 2,646 триллиона рублей, расходы - 2,369 триллиона рублей, 2,516 триллиона, на 2022 год – 2,653 триллиона рублей, соответственно.