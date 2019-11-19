В НАТО заявили об отсутствии намерений присутствовать в Южно-Китайском море

БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. НАТО не вынашивает никаких планов присутствия в Южно-Китайском море, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг

На предваряющей министерские переговоры пресс-конференции генсека спросили, не воспримет ли Китай его оценку альянсом как соперника в качестве угрозы.

"НАТО - это оборонительный союз, то, что мы делаем, не угрожает каким-либо другим странам. Нет планов, предложений или намерений двигать альянс, например, в Южно-Китайское море", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что НАТО "также видит подъем Китая, видит, что у него второй по величине военный бюджет, он инвестирует в передовые военные возможности". По словам генсека, такие "значительные военные возможности влияют и на нашу безопасность".