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РИА Новости

В НАТО заявили об отсутствии намерений присутствовать в Южно-Китайском море

15:38 19.11.2019
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© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. НАТО не вынашивает никаких планов присутствия в Южно-Китайском море, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.
На предваряющей министерские переговоры пресс-конференции генсека спросили, не воспримет ли Китай его оценку альянсом как соперника в качестве угрозы.
"НАТО - это оборонительный союз, то, что мы делаем, не угрожает каким-либо другим странам. Нет планов, предложений или намерений двигать альянс, например, в Южно-Китайское море", - сказал Столтенберг.
Он отметил, что НАТО "также видит подъем Китая, видит, что у него второй по величине военный бюджет, он инвестирует в передовые военные возможности". По словам генсека, такие "значительные военные возможности влияют и на нашу безопасность".
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"Китай становится ближе, мы видим его в Африке, в Арктике, он инвестирует в инфраструктуру в Европе, в киберсферу. Нам нужно оценивать последствия для своей безопасности", - пояснил позицию альянса Столтенберг.
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Южно-Китайское мореНАТОЕвропаЙенс СтолтенбергВ мире
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