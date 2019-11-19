Рейтинг@Mail.ru
Власти планируют передать "Волгоград Арену" футбольному клубу "Ротор" - РИА Новости Спорт, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи
Футбол
 
15:35 19.11.2019 (обновлено: 16:50 12.05.2026)

Власти планируют передать "Волгоград Арену" футбольному клубу "Ротор"

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкСтадион "Волгоград Арена"
Стадион Волгоград Арена
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
ВОЛГОГРАД, 19 ноя - РИА Новости. Власти Волгоградской области после передачи стадиона "Волгоград Арена" из федеральной собственности в региональную планируют отдать объект футбольному клубу "Ротор", сообщили РИА Новости в администрации области.
Ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о безвозмездной передаче комплекса сооружений стадиона "Волгоград Арена", построенного к чемпионату мира по футболу 2018 года, в собственность Волгоградской области. Согласно документу, процесс передачи стадиона должен завершиться к 1 января 2020 года.
Как сообщили РИА Новости в администрации региона, реализацией концепции наследия ЧМ-2018 занимается комитет по развитию туризма Волгоградской области, который совместно с экспертами разработал бизнес-план деятельности стадиона "Волгоград Арена" до 2024 года.
«
"После реализации бизнес-плана и достижения приемлемых финансовых и экономических результатов деятельности стадиона администрацией Волгоградской области планируется рассмотреть вопрос о передаче стадиона футбольному клубу "Ротор", - сообщили в администрации.
По словам собеседника агентства, содержание стадиона обойдется в 300 миллионов рублей в год, кроме матчей "Ротора" на "Волгоград Арене" будут проводить концерты, ярмарки и другие массовые мероприятия.
На "Волгоград Арене", построенной на месте старого стадиона футбольной команды "Ротор", в рамках ЧМ-2018 прошли четыре матча отборочного этапа. После мундиаля стадион снова стал домашней площадкой для местной команды "Ротор", выступающей в футбольной национальной лиге. Объект находится в управлении компании "Спорт Ин".
 
ФутболВолгоградРоторЧемпионат мира по футболу 2018
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Урал
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Ротор
    0
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    103
    92
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Интер М
    3
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    Лацио
    Пиза
    2
    1
  • Футбол
    1-й тайм
    Реал Мадрид
    Атлетик Бильбао
    1
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Валенсия
    Барселона
    0
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Сельта
    Севилья
    0
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Эспаньол
    Реал Сосьедад
    0
    1
  • Футбол
    1-й тайм
    Хетафе
    Осасуна
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала