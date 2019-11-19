Власти планируют передать "Волгоград Арену" футбольному клубу "Ротор"

ВОЛГОГРАД, 19 ноя - РИА Новости. Власти Волгоградской области после передачи стадиона "Волгоград Арена" из федеральной собственности в региональную планируют отдать объект футбольному клубу "Ротор", сообщили РИА Новости в администрации области.
Ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о безвозмездной передаче комплекса сооружений стадиона "Волгоград Арена", построенного к чемпионату мира по футболу 2018 года, в собственность Волгоградской области. Согласно документу, процесс передачи стадиона должен завершиться к 1 января 2020 года.
Как сообщили РИА Новости в администрации региона, реализацией концепции наследия ЧМ-2018 занимается комитет по развитию туризма Волгоградской области, который совместно с экспертами разработал бизнес-план деятельности стадиона "Волгоград Арена" до 2024 года.
"После реализации бизнес-плана и достижения приемлемых финансовых и экономических результатов деятельности стадиона администрацией Волгоградской области планируется рассмотреть вопрос о передаче стадиона футбольному клубу "Ротор", - сообщили в администрации.
По словам собеседника агентства, содержание стадиона обойдется в 300 миллионов рублей в год, кроме матчей "Ротора" на "Волгоград Арене" будут проводить концерты, ярмарки и другие массовые мероприятия.
На "Волгоград Арене", построенной на месте старого стадиона футбольной команды "Ротор", в рамках ЧМ-2018 прошли четыре матча отборочного этапа. После мундиаля стадион снова стал домашней площадкой для местной команды "Ротор", выступающей в футбольной национальной лиге. Объект находится в управлении компании "Спорт Ин".