Минтуризма Сирии подтвердило, что в страну прибывают российские туристы

ДАМАСК, 19 ноя — РИА Новости. Гости из России действительно посещают Сирию, при этом российским фирмам не нужна аккредитация при сирийском министерстве туризма для отправки групп, заявил РИА Новости помощник главы этого ведомства Бассам Барсик.

Ранее российские СМИ написали, что спустя восемь лет с начала политического кризиса в Сирии начал восстанавливаться турпоток: сразу два отечественных оператора запустили продажу путевок в страну. В одной из компаний уточнили, что пока не отправляли туда россиян, и ближайший организованный выезд может состояться не ранее марта 2020 года.

"Сейчас в Сирию прибывают российские путешественники, их немного, но они есть", — заявил Барсик.

Ранее он сообщил РИА Новости, что до начала кризиса из России в САР приезжали порядка 70 тысяч туристов. Эта цифра очень быстро росла, однако из-за начавшейся войны поездки прекратились. Сейчас число путешественников медленно увеличивается, влияют в том числе и крепкие отношения между странами, и большое число смешанных браков.

Барсик уточнил, что прибывающие индивидуальным образом иностранцы получают визу за определенную сумму. В частности, для россиян разрешение на въезд стоит 35 долларов США. Любая туристическая группа, приезжающая в Сирию, освобождена от оплаты сбора: виза выдается бесплатно на пограничных КПП.

Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в Сирию до нормализации обстановки, а россиянам — воздержаться от поездок туда.