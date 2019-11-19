Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажу путевок в Сирию

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажу туров в Сирию до нормализации обстановки в стране, а россиянам - воздержаться от поездок в эту страну, сообщается на сайте ведомства.
Соответствующая рекомендация дана "в целях обеспечения безопасности российских туристов".
Российским туристам, находящимся в Сирии, рекомендовано с учетом резкого ограничения возможности оказания консульской помощи принимать все необходимые меры, направленные на обеспечение личной безопасности, а также проявлять крайнюю осторожность в своих действиях и перемещениях по территории Сирии.
"Российским туроператорам, турагентам: приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Сирии до нормализации обстановки в стране; в обязательном порядке информировать российских туристов, заключивших и/или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в Сирию, о текущей ситуации в стране, порядке изменения или расторжения договора в соответствии со статьей", - говорится в сообщении.
Ранее во вторник "Коммерсант" написал, что спустя восемь лет с начала политического кризиса в Сирии начал восстанавливаться туристический поток: сразу два российских туроператора "Миракль" и "Килиманджаро" запустили продажу организованных туров в страну. Между тем в "Миракле" уточнили РИА Новости, что пока компания не отправляла в Сирию россиян, и ближайший организованный тур может состояться не ранее марта 2020 года.