Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажу путевок в Сирию

"Российским туроператорам, турагентам: приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Сирии до нормализации обстановки в стране; в обязательном порядке информировать российских туристов, заключивших и/или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в Сирию, о текущей ситуации в стране, порядке изменения или расторжения договора в соответствии со статьей", - говорится в сообщении.