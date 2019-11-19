В Минобороны ответили на угрозу Турции возобновить операцию в Сирии

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу с призывом о развязывании боевых действий может привести только к обострению ситуации на севере Сирии, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Ранее Чавушоглу заявил, что Анкара может возобновить операцию в Сирии, если РФ и США не выполнят обязательства по отводу курдских формирований из зоны безопасности.
"Заявление главы МИД Турецкой Республики с призывом о развязывании боевых действий может привести только к обострению ситуации на севере Сирийской Арабской Республики, а не к ее урегулированию, как это зафиксировано в совместном меморандуме, подписанном президентами России и Турции", - сказал Конашенков.
США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22.00 мск во вторник, 22 октября. Позднее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.