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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-19T16:43+0300
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РИА Новости

В Минобороны ответили на угрозу Турции возобновить операцию в Сирии

14:51 19.11.2019 (обновлено: 16:43 19.11.2019)
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков . Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу с призывом о развязывании боевых действий может привести только к обострению ситуации на севере Сирии, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Ранее Чавушоглу заявил, что Анкара может возобновить операцию в Сирии, если РФ и США не выполнят обязательства по отводу курдских формирований из зоны безопасности.
"Заявление главы МИД Турецкой Республики с призывом о развязывании боевых действий может привести только к обострению ситуации на севере Сирийской Арабской Республики, а не к ее урегулированию, как это зафиксировано в совместном меморандуме, подписанном президентами России и Турции", - сказал Конашенков.
США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22.00 мск во вторник, 22 октября. Позднее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.
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РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииВойна в СирииМевлют ЧавушоглуИгорь КонашенковМинистерство обороны РФСергей ШойгуВ мире
Популярные комментарии
Ага...чтобы потом никто не покупал наши установки? И с друзьями так не поступают, мы всегда поможем Турции в борьбе с террористическими происками курдов!
19 ноября, 16:42
Aмон Ра
831303
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