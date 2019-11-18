В Турции пригрозили возобновить операцию в Сирии

АНКАРА, 18 ноя — РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригрозил, что Анкара может возобновить военную операцию в Глава МИД Турциипригрозил, что Анкара может возобновить военную операцию в Сирии

По словам дипломата, это произойдет, если Россия США не выполнят обязательств по отводу курдских формирований из зоны безопасности.

При этом Чавушоглу отметил, что "на сегодняшний день Москва и Вашингтон свои обещания не выполнили".

"Если мы не получим результата, то снова сделаем то, что нужно", — цитирует его Anadolu

Приостановка операции

По договоренности с США Анкара приостановила боевые действия на востоке Сирии, чтобы курды могли вывести свои формирования из 30-километровой буферной зоны на границе.

Документ предусматривает ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Они призваны содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также проводить совместное патрулирование.