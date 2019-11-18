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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-19T02:13+0300
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РИА Новости

В Турции пригрозили возобновить операцию в Сирии

21:40 18.11.2019 (обновлено: 02:13 19.11.2019)
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© AP PhotoТанки турецкой армии
Танки турецкой армии
© AP Photo
АНКАРА, 18 ноя — РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригрозил, что Анкара может возобновить военную операцию в Сирии.
По словам дипломата, это произойдет, если Россия и США не выполнят обязательств по отводу курдских формирований из зоны безопасности.
При этом Чавушоглу отметил, что "на сегодняшний день Москва и Вашингтон свои обещания не выполнили".
"Если мы не получим результата, то снова сделаем то, что нужно", — цитирует его Anadolu.
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Приостановка операции

По договоренности с США Анкара приостановила боевые действия на востоке Сирии, чтобы курды могли вывести свои формирования из 30-километровой буферной зоны на границе.
Двадцать второго октября Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели шестичасовые переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.
Документ предусматривает ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Они призваны содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также проводить совместное патрулирование.
Позже глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности. Начались разведывательные полеты и разминирование на маршрутах турецко-российского контроля.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииВойна в СирииМевлют ЧавушоглуТурцияСирияРоссияСШАВ мире
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