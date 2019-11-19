Обязательный ЕГЭ по истории могут ввести в ряде регионов в 2022 году

КАЗАНЬ, 19 ноя - РИА Новости. Обязательный Обязательный единый госэкзамен по отечественной истории может быть введен в нескольких пилотных регионах РФ в 2022 году, заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева

"Думаю, что в 2022 году мы сможем уже говорить о "пилотах" по истории", - сказала Васильева в ходе совещания Ассоциации учителей истории и обществознания по вопросам российского гуманитарного образования.

Министр пояснила журналистам, что речь идет о введении обязательного ЕГЭ по истории в нескольких регионах по аналогии с планируемым запуском "пилотов" по иностранному языку в нескольких регионах.

"Также, как мы говорим о том, что в 2020 году будут пилотные регионы по языку. Нужно посмотреть, что будет реально происходить", - отметила она.