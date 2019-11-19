Обязательный ЕГЭ по истории могут ввести в ряде регионов в 2022 году

КАЗАНЬ, 19 ноя - РИА Новости. Обязательный единый госэкзамен по отечественной истории может быть введен в нескольких пилотных регионах РФ в 2022 году, заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева.
"Думаю, что в 2022 году мы сможем уже говорить о "пилотах" по истории", - сказала Васильева в ходе совещания Ассоциации учителей истории и обществознания по вопросам российского гуманитарного образования.
Министр пояснила журналистам, что речь идет о введении обязательного ЕГЭ по истории в нескольких регионах по аналогии с планируемым запуском "пилотов" по иностранному языку в нескольких регионах.
"Также, как мы говорим о том, что в 2020 году будут пилотные регионы по языку. Нужно посмотреть, что будет реально происходить", - отметила она.
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Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщил, что обязательный ЕГЭ по иностранному языку будет введен в 2022 году, задания уже разрабатываются. Министр просвещения Ольга Васильева ранее заявляла, что в 2020 году планируется ввести пилот в 19 регионах РФ. В феврале Васильева заявляла о необходимости экзамена по отечественной истории.