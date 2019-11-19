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РИА Новости

В России до конца недели откроется доступ к образовательному маркетплейсу

12:50 19.11.2019 (обновлено: 13:08 19.11.2019)
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© Depositphotos / stokketeРебенок с ноутбуком
Ребенок с ноутбуком
© Depositphotos / stokkete
Ребенок с ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Минпросвещения до конца недели откроет широкий доступ к образовательному маркетплейсу, благодаря которому передовой верифицированный образовательный контент будет доступен для детей во всех регионах РФ, заявила замглавы ведомства Марина Ракова.
"На этой неделе мы откроем доступ к первому модулю для широкого использования - это маркетплейс, один из пяти модулей цифровой образовательной среды, разворачиваемых на уровне федерации. Это среда, которая позволит обеспечить доступ каждому ребенку, вне зависимости от того, где он находится, к передовому контенту, который верифицируется по тем правилам, которые устанавливаются государственным регулятором, и обеспечивается его качество и оценка на вредоносность и на плагиат... Буквально в конце этой недели этот доступ уже будет обеспечен в широкой возможности", - сказала Ракова на круглом столе в Совете Федерации.
Ректор НИТУ МИСиС Алевтина Черникова
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