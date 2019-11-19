Минпросвещения призвало педагогов противостоять попыткам исказить историю

КАЗАНЬ, 19 ноя - РИА Новости. Министр просвещения РФ Ольга Васильева призвала педагогов истории и обществознания противостоять попыткам различных сил исказить историю XX века и значение Великой Отечественной войны.
"Очень много желающих попасть в российскую школу, провести всевозможные конкурсы, посвященные второй половине XX века, дать большие средства для того, чтобы перевезти конкурсантов и учителей в Москву и другие крупные города для того, чтобы сделать все возможное, чтобы историческая память была деформирована", - сказала Васильева в ходе совещания Ассоциации учителей истории и обществознания по вопросам российского гуманитарного образования.
По словам министра, учителя являются в данном случае главными людьми, которые должны противостоять происходящему. "Об этом надо говорить постоянно, об этом надо говорить каждый день - цена и итоги Победы", - подчеркнула она.
Васильева напомнила, что 2020 год - год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, и в соответствии с указом президента РФ он объявлен Годом памяти и славы. Она отметила, что министерство просвещения к этой дате проводит конкурс школьных сочинений "Без срока давности".
"Наша с вами главная задача в этом году – осмысление уроков и значения Победы, чтобы каждый из наших молодых граждан знал цену этой Победы", - добавила министр.