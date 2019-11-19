Минпросвещения призвало педагогов противостоять попыткам исказить историю

"Очень много желающих попасть в российскую школу, провести всевозможные конкурсы, посвященные второй половине XX века, дать большие средства для того, чтобы перевезти конкурсантов и учителей в Москву и другие крупные города для того, чтобы сделать все возможное, чтобы историческая память была деформирована", - сказала Васильева в ходе совещания Ассоциации учителей истории и обществознания по вопросам российского гуманитарного образования.