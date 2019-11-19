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РИА Новости

Минпросвещения призвало педагогов противостоять попыткам исказить историю

12:45 19.11.2019
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© РИА Новости / Андрей Иглов / Перейти в фотобанкУчебник по истории России
Учебник по истории России
© РИА Новости / Андрей Иглов
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КАЗАНЬ, 19 ноя - РИА Новости. Министр просвещения РФ Ольга Васильева призвала педагогов истории и обществознания противостоять попыткам различных сил исказить историю XX века и значение Великой Отечественной войны.
"Очень много желающих попасть в российскую школу, провести всевозможные конкурсы, посвященные второй половине XX века, дать большие средства для того, чтобы перевезти конкурсантов и учителей в Москву и другие крупные города для того, чтобы сделать все возможное, чтобы историческая память была деформирована", - сказала Васильева в ходе совещания Ассоциации учителей истории и обществознания по вопросам российского гуманитарного образования.
По словам министра, учителя являются в данном случае главными людьми, которые должны противостоять происходящему. "Об этом надо говорить постоянно, об этом надо говорить каждый день - цена и итоги Победы", - подчеркнула она.
Васильева напомнила, что 2020 год - год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, и в соответствии с указом президента РФ он объявлен Годом памяти и славы. Она отметила, что министерство просвещения к этой дате проводит конкурс школьных сочинений "Без срока давности".
"Наша с вами главная задача в этом году – осмысление уроков и значения Победы, чтобы каждый из наших молодых граждан знал цену этой Победы", - добавила министр.
Путин назвал циничной и неприкрытой ложью попытки исказить историю ВОВ
17 марта 2015, 16:30
Путин назвал циничной и неприкрытой ложью попытки исказить историю ВОВПрезидент РФ Владимир Путин, выступая на заседании российского организационного комитета празднования 70-летия Победы, назвал неприкрытой ложью попытки исказить и переиначить события Второй мировой войны.
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Министерство просвещения РоссииОльга ВасильеваРоссияОбщество
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