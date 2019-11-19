Депутаты от "Слуги народа" поддержат снятие неприкосновенности с Порошенко

Корниенко сообщил, что по голосованию за согласие на привлечение к уголовной ответственности и арест Порошенко, будет вынесено отдельное решение фракции, как и по другим важным голосованиям. При этом депутаты будут определяться самостоятельно в соответствии "с качеством представления" и "по другим политическим мотивам".

Он также отметил, что проект подозрения относительно Порошенко находится в Генпрокуратуре и у него нет информации, когда его получит аппарат Верховной рады.

Ранее в Госбюро расследований уточнили, что согласно проекту подозрения, Порошенко подозревается в совершении преступлений по статье "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", санкция которой предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой, а также по статье "Злоупотребление властью или служебным положением", санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.