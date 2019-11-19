Депутаты от "Слуги народа" поддержат снятие неприкосновенности с Порошенко

КИЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Фракция "Слуга народа" в Верховной раде Украины поддержит снятие неприкосновенности с бывшего президента страны Петра Порошенко, если в парламент поступит представление от Генеральной прокуратуры, заявил первый заместитель руководителя фракции Александр Корниенко.
Ранее пресс-секретарь Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Анжелика Иванова заявила, что ведомство просит генеральную прокуратуру обратиться к Верховной раде с запросом на привлечение Порошенко к уголовной ответственности. По ее словам, Госбюро подготовило проект подозрения Порошенко в деле, которое касается возможного незаконного влияния на проведение конкурса по избранию кандидатов в члены Высшего совета юстиции. Порошенко является депутатом Рады, поэтому его нельзя привлечь к уголовной ответственности без ее разрешения.
"Все мотивированы (голосовать – Прим. ред.) за снятие неприкосновенности. Это должны поддержать все депутаты, потому что это честная позиция, ведь мы от нее уже отказались. По сути, это техническое голосование, когда просят снять иммунитет для совершения процессуальных действий. С 1 января 2020 года, когда вступят в силу изменения в Конституцию, такие голосования будут не нужны", — цитирует Корниенко издание "Новое время" во вторник.
Корниенко сообщил, что по голосованию за согласие на привлечение к уголовной ответственности и арест Порошенко, будет вынесено отдельное решение фракции, как и по другим важным голосованиям. При этом депутаты будут определяться самостоятельно в соответствии "с качеством представления" и "по другим политическим мотивам".
Он также отметил, что проект подозрения относительно Порошенко находится в Генпрокуратуре и у него нет информации, когда его получит аппарат Верховной рады.
Ранее в Госбюро расследований уточнили, что согласно проекту подозрения, Порошенко подозревается в совершении преступлений по статье "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", санкция которой предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой, а также по статье "Злоупотребление властью или служебным положением", санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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