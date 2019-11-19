Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-19T12:31+0300
https://ria.ru/20191119/1561114227.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/105089/56/1050895623_0:138:2500:1544_1036x0_80_0_0_14df65ffba19d18f35bc93297f283e2b.jpg
РИА Новости

Депутаты от "Слуги народа" поддержат снятие неприкосновенности с Порошенко

12:24 19.11.2019 (обновлено: 12:31 19.11.2019)
226
© AP Photo / Kamran JebreiliПетр Порошенко
Петр Порошенко
© AP Photo / Kamran Jebreili
Петр Порошенко . Архивное фото
КИЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Фракция "Слуга народа" в Верховной раде Украины поддержит снятие неприкосновенности с бывшего президента страны Петра Порошенко, если в парламент поступит представление от Генеральной прокуратуры, заявил первый заместитель руководителя фракции Александр Корниенко.
Ранее пресс-секретарь Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Анжелика Иванова заявила, что ведомство просит генеральную прокуратуру обратиться к Верховной раде с запросом на привлечение Порошенко к уголовной ответственности. По ее словам, Госбюро подготовило проект подозрения Порошенко в деле, которое касается возможного незаконного влияния на проведение конкурса по избранию кандидатов в члены Высшего совета юстиции. Порошенко является депутатом Рады, поэтому его нельзя привлечь к уголовной ответственности без ее разрешения.
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Вчера, 18:20
Порошенко назвал попытки привлечь его к ответственности провокацией
"Все мотивированы (голосовать – Прим. ред.) за снятие неприкосновенности. Это должны поддержать все депутаты, потому что это честная позиция, ведь мы от нее уже отказались. По сути, это техническое голосование, когда просят снять иммунитет для совершения процессуальных действий. С 1 января 2020 года, когда вступят в силу изменения в Конституцию, такие голосования будут не нужны", — цитирует Корниенко издание "Новое время" во вторник.
Корниенко сообщил, что по голосованию за согласие на привлечение к уголовной ответственности и арест Порошенко, будет вынесено отдельное решение фракции, как и по другим важным голосованиям. При этом депутаты будут определяться самостоятельно в соответствии "с качеством представления" и "по другим политическим мотивам".
Президент Украины Петр Порошенко
Вчера, 15:15
Партия Порошенко назвала обвинения в захвате власти "российским заказом"
Он также отметил, что проект подозрения относительно Порошенко находится в Генпрокуратуре и у него нет информации, когда его получит аппарат Верховной рады.
Ранее в Госбюро расследований уточнили, что согласно проекту подозрения, Порошенко подозревается в совершении преступлений по статье "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", санкция которой предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой, а также по статье "Злоупотребление властью или служебным положением", санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает после доклада главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета
5 октября, 08:00
Зеленский обещал громкие приговоры, но что-то пошло не так
1110001
Обсудить 0
Александр КорниенкоПартия "Слуга народа"Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Первая полная геоморфологическая карта Титана, основанная на снимках автоматической межпланетной станции Кассини, которая находилась на орбите Сатурна с 2004 по 2017 год
Планетологи составили первую полную карту поверхности Титана
Полиция возле посольства США в Сеуле, Южная Корея
США и Южная Корея не смогли договориться о разделении военных расходов
Министр культуры РФ Владимир Мединский
Мединский рассказал о проблемах с безопасностью у региональных музеев
Посольство РФ в Таллине
Российское посольство посоветовало эстонскому депутату "вылезти из танка"
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
В МИД отметили значимость саммита в "нормандском формате"
Михаил Боярский
Михаил Боярский заявил об уходе со сцены
Вселенский патриарх, предстоятель Константинопольской православной церкви Варфоломей I
Епископ РПЦ рассказал о встрече с патриархом Варфоломеем
Евгений Брюн
В России начались исследования "медицинской" марихуаны
Туман в Москве
В Москве зафиксировали незначительное превышение ПДК в воздухе ночью
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
Студенты, на которых под Белгородом упала стена, не получили тяжелых травм
Автомобиль следственного комитета
В Кировской области осудили двух убийц супружеской пары
Премьер-министр Молдавии Ион Кику
Премьер Молдавии отправится с визитом в Москву 20 ноября
Танкер для транспортировки сжиженного природного газа на терминале загрузки газового завода в Каррате, Австралия
В Австралии лопнул "газовый пузырь", и это лишь начало. Что грозит России
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинский экс-министр сравнил плохие решения при Зеленском и Порошенко
Работа офиса компании Mail.ru.
Сбербанк и Mail.ru Group объявили о стратегическом сотрудничестве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:50Турция заявила США, что не откажется от С-400
12:50В России до конца недели откроется доступ к образовательному маркетплейсу
12:48Названы самые опасные страны для путешественников
12:48Неверов отметил роль парламентариев стран СНГ в борьбе с искажением истории
12:47Грушко обсудил с французским послом подготовку "нормандского саммита"
12:46Обвинение просит 20 лет колонии для обвиняемой в теракте в метро Петербурга
12:46Премьер Грузии счел разгон митинга оппозиции у парламента законным
12:45Минпросвещения призвало педагогов противостоять попыткам исказить историю
12:40Челябинские власти окажут помощь эвакуированным из Ирака детям
12:37В ДНР заявили о расчистке минных полей на участке разведения у Петровского
12:37На заброшенной стройке в Московской области нашли скелет человека
12:34В Кемеровской области проверят предприятие, где погиб водитель самосвала
12:33В центре Москвы избили спецназовца ФСБ, сообщили СМИ
12:31Минздрав рассказал, к каким врачам иностранцы чаще всего приезжают в Россию
12:31Россия и Турция поддерживают контакты по ситуации в Сирии
12:30Пассажиры смогут оценить и "усовершенствовать" новый плацкарт
12:28В Приэльбрусье обнаружили тело мужчины
12:25Роскомнадзор примет участие в заседании комитета СЕ по защите данных
12:24Депутаты от "Слуги народа" поддержат снятие неприкосновенности с Порошенко
12:20Официальный курс евро на среду вырос до 70,63 рубля
Лента новостейМолния