Госбюро расследований призвало снять неприкосновенность с Порошенко

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости. Генпрокуратура Украины может запросить у Генпрокуратура Украины может запросить у Верховной рады разрешение лишить неприкосновенности экс-президента страны Петра Порошенко , заявила пресс-секретарь Госбюро расследований Анжелика Иванова.

"Государственное бюро расследований направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины. Речь идет об уголовном производстве, которое касается возможного незаконного влияния на проведение конкурса по избранию кандидатов (в члены. — Прим. ред.) Высшего совета юстиции", — сообщила Иванова.

Кроме того, Госбюро обратилось в ГП с тем, чтобы Рада согласилась привлечь действующего депутата Порошенко к уголовной ответственности.

По данным ведомства, Порошенко подозревают в свержении конституционного строя или захвате государственной власти, а также в злоупотреблении служебным положением.

Ранее директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил о расследовании 13 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко, по 12 из них бывший глава государства проходит как свидетель.

Однако адвокат Порошенко Игорь Головань опроверг это: по его словам, по некоторым эпизодам его подзащитного еще не вызывали на допрос, поэтому он не имеет процессуального статуса. Сам Порошенко заявлял, что несет ответственность перед украинским народом и не боится преследования.

Закон о неприкосновенности

В начале сентября украинский парламент принял законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Документ также подписал президент страны Владимир Зеленский.

Сегодня в Конституции Украины закреплена неприкосновенность для депутатов и судей. Законопроект предлагает исключить из основного закона норму, которая не позволяет привлечь парламентария к уголовной ответственности, задержать или арестовать без согласия Верховной рады.