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РИА Новости

Минэнерго Украины ответило на предложение "Газпрома" по транзиту

05:36 19.11.2019
145730
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкТранзит газа через ГИС "Суджа"
Транзит газа через ГИС Суджа
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель отреагировал на предложение "Газпрома" к "Нафтогазу" о продлении контракта на транзит газа или заключении нового на один год с взаимным отказом от претензий.
"В понедельник мы получаем предложение от "Газпрома". Давайте будем откровенны. Предложение, которое сейчас получено, — неприемлемо для Украины, учитывая то, что надо отказаться от арбитражей и подписать договор только на один год пользования нашей газотранспортной системой", — заявил министр в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
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Он при этом заявил, что сторонам необходимо искать компромисс по вопросу продления либо заключения нового контракта.
"Если мы принимаем в определенной форме наши требования по арбитражу, если мы подписываем долгосрочный контракт, мы можем искать компромиссы. Я надеюсь, что на такой же компромисс может пойти и "Газпром", — подчеркнул он.
При этом, по словам Оржеля, даже в случае непродления транзитного контракта с "Газпромом" Украина готова пройти отопительный сезон в нормальном режиме.
"Украина этой зимой даже без транзита (российского газа – ред.) не замерзнет", — отметил министр.
Объем газа в украинских ПХГ в конце сентября составил более 20 миллиардов кубометров. Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что этого объема будет достаточно для стабильного прохождения зимнего периода в случае прекращения транзита российского газа в Евросоюз с 2020 года.
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, в свою очередь, заявил, что его компания намерена обсудить предложение "Газпрома" в трехстороннем формате при участии России и Еврокомиссии.
"Последнее предложение "Газпрома" мы тоже будем обсуждать прозрачно в трёхстороннем формате с европейскими партнерами для того, чтобы обеспечить справедливые европейские условия продолжения транзита", — сказал он.
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Предложение "Газпрома"

"Газпром" направил украинской стороне официальное предложение, согласно которому Россия готова продлить действующий контракт либо заключить новый.
В "Газпроме" заявили, что подписание договора возможно только в случае отказа обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже, прекращения судебных разбирательств, отмены решения украинского Антимонопольного комитета о наложении на российскую компанию штрафа за "нарушение экономической конкуренции", а также после отзыва ходатайства "Нафтогаза" об инициировании Еврокомиссией расследования в отношении "Газпрома".

Транзит газа и претензии Украины

Действующие контракты между Москвой и Киевом на транзит и поставку газа истекают в конце года. Россия, Украина и ЕК ведут трехсторонние консультации о продолжении поставок, однако пока к какому-либо результату не пришли.
В октябре Россия предложила обнулить взаимные претензии, "Нафтогаз" эту идею отверг. Витренко при этом заявил о готовности рассмотреть различные варианты решения проблемы.
В общей сумме "Нафтогаз" оценивает претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.
Улыбаемся и машем
5 ноября, 12:54
Улыбаемся и машем
61201581438
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Ситуация на УкраинеЮрий ВитренкоАндрей КоболевНафтогаз УкраиныГазпромЕврокомиссияЕвросоюзРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Да когда уже закрутят вентиль то им
19 ноября, 06:51
Наталья Доброва
16630003
Так не хотят и не надо.
19 ноября, 06:33
Андрей
13830200
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