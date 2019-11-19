Минэнерго Украины ответило на предложение "Газпрома" по транзиту

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Глава Минэнерго Украины Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель отреагировал на предложение "Газпрома" "Нафтогазу" о продлении контракта на транзит газа или заключении нового на один год с взаимным отказом от претензий.

"В понедельник мы получаем предложение от "Газпрома". Давайте будем откровенны. Предложение, которое сейчас получено, — неприемлемо для Украины, учитывая то, что надо отказаться от арбитражей и подписать договор только на один год пользования нашей газотранспортной системой", — заявил министр в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV

Он при этом заявил, что сторонам необходимо искать компромисс по вопросу продления либо заключения нового контракта.

"Если мы принимаем в определенной форме наши требования по арбитражу, если мы подписываем долгосрочный контракт, мы можем искать компромиссы. Я надеюсь, что на такой же компромисс может пойти и "Газпром", — подчеркнул он.

При этом, по словам Оржеля, даже в случае непродления транзитного контракта с "Газпромом" Украина готова пройти отопительный сезон в нормальном режиме.

"Украина этой зимой даже без транзита (российского газа – ред.) не замерзнет", — отметил министр.

Объем газа в украинских ПХГ в конце сентября составил более 20 миллиардов кубометров. Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что этого объема будет достаточно для стабильного прохождения зимнего периода в случае прекращения транзита российского газа в Евросоюз с 2020 года.

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко , в свою очередь, заявил, что его компания намерена обсудить предложение "Газпрома" в трехстороннем формате при участии России и Еврокомиссии.

"Последнее предложение "Газпрома" мы тоже будем обсуждать прозрачно в трёхстороннем формате с европейскими партнерами для того, чтобы обеспечить справедливые европейские условия продолжения транзита", — сказал он.

Предложение "Газпрома"

"Газпром" направил украинской стороне официальное предложение, согласно которому Россия готова продлить действующий контракт либо заключить новый.

В "Газпроме" заявили, что подписание договора возможно только в случае отказа обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже, прекращения судебных разбирательств, отмены решения украинского Антимонопольного комитета о наложении на российскую компанию штрафа за "нарушение экономической конкуренции", а также после отзыва ходатайства "Нафтогаза" об инициировании Еврокомиссией расследования в отношении "Газпрома".

Транзит газа и претензии Украины

Действующие контракты между Москвой и Киевом на транзит и поставку газа истекают в конце года. Россия, Украина и ЕК ведут трехсторонние консультации о продолжении поставок, однако пока к какому-либо результату не пришли.

В октябре Россия предложила обнулить взаимные претензии, "Нафтогаз" эту идею отверг. Витренко при этом заявил о готовности рассмотреть различные варианты решения проблемы.