В Минэнерго оценили готовность Украины к отопительному сезону

КИЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Украина готова пройти отопительный сезон в нормальном режиме даже в случае непродления контракта с "Газпромом" по транзиту газа в ЕС , заявил в понедельник глава минэнерго Украины Алексей Оржель

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что отопительный сезон на Украине начнется без особых проблем почти по всей стране, исключением являются два города - Смела Черкасской области и Новый Роздол Львовской области.

"Украина этой зимой даже без транзита (российского газа – ред.) не замерзнет", - заявил Оржель в понедельник в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.