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РИА Новости

В Минэнерго оценили готовность Украины к отопительному сезону

01:39 19.11.2019 (обновлено: 07:53 19.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРабота ООО "Управляющая компания "Влад-Дом" в Первомайском районе Владивостока
Работа ООО Управляющая компания Влад-Дом в Первомайском районе Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
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КИЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Украина готова пройти отопительный сезон в нормальном режиме даже в случае непродления контракта с "Газпромом" по транзиту газа в ЕС, заявил в понедельник глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что отопительный сезон на Украине начнется без особых проблем почти по всей стране, исключением являются два города - Смела Черкасской области и Новый Роздол Львовской области.
"Украина этой зимой даже без транзита (российского газа – ред.) не замерзнет", - заявил Оржель в понедельник в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.
Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на конец сентября составил более 20 миллиардов кубометров. Ранее глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявлял, что этого объема будет достаточно для стабильного прохождения зимы в случае прекращения транзита российского газа в ЕС по территории Украины с 2020 года.
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Алексей ОржельАлексей ГончарукСитуация на УкраинеГазпромЕвросоюзЭкономика
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