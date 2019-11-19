На Урале погиб ребенок — мать винит персонал детсада и врачей

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости, Мария Семенова, Мариам Кочарян. В Екатеринбурге погиб маленький ребенок, ему не было еще и двух лет. Днем в детском саду у Вани (имя изменено) поднялась температура, однако никто из персонала этого не заметил. Вечером Юлия Умарова, мать мальчика, дважды вызвала скорую. Первый раз врачи заверили ее, что с сыном все в порядке, хотя уже были явные признаки менингококковой инфекции. Вскоре его состояние ухудшилось, вторая медицинская бригада отвезла ребенка в реанимацию. За его жизнь боролись несколько часов, однако мальчик умер. Юлия уверена, что причина несчастья — в халатности сотрудников детского сада и врачей.

"Не мог встать"

Сыну Юлии Умаровой Ване было год и десять месяцев, он посещал частный детский сад. Двенадцатого ноября родители, когда пришли за ребенком, заметили, что он "весь красный". Мальчик не играл с другими детьми и даже не смог подняться, чтобы обнять маму, как он обычно делал.

Это был первый день в учреждении после полуторамесячного перерыва. "В садике много больных детей, у Вани часто был насморк. Мы решили полечиться. В течение недели наблюдались в поликлинике, потом просто сидели дома. Ребенку стало лучше, и я решила вновь отправить его в садик", — вспоминает Юлия.

В тот вечер она сразу заметила, что сын нездоров, — в отличие от воспитателей.

"У него поднялась температура, но это поняли, только когда я приехала. Воспитатели даже не увидели, в каком он состоянии. Он был слабым, абсолютно беспомощным: весь красный, просто горел", — говорит Юлия.

"Не считаю, что виноваты воспитатели"

Впрочем, сотрудники учреждения видят ситуацию немного по-другому.

"Когда родители пришли за ребенком, тот был горячий. Воспитателей спросили: "Что же вы не измерили температуру?" Но Ваня хорошо себя чувствовал: бегал, играл. Я не считаю, что виноваты воспитатели", — рассказывает бывшая сотрудница детского сада Ирина Никифорова (имя изменено по ее просьбе). Она перешла в другую организацию, но продолжает тесно общаться с бывшими коллегами.

Ирина добавила, что Ваня недавно переболел, поэтому на насморк и другие симптомы могли не обратить внимание.

"Скорая приехала через два с половиной часа"

Придя домой с сыном, Юлия Умарова вызвала скорую — по ее словам, медики прибыли через два с половиной часа, когда у Вани уже появились странные высыпания на теле.

"Они вообще не заметили, что у ребенка не какие-то ссадины, раны, а трупные пятна", — возмущается Умарова.

Скорее всего, это была геморрагическая сыпь. Как объяснил эксперт, с которым связалось РИА Новости, для врачей это показание к обязательной госпитализации.

Юлии действительно предложили поехать в больницу, однако не сказали, что ребенку грозит серьезная опасность. "Палаты переполнены, можно лечиться амбулаторно", — передает она слова медиков.

"Первую скорую я вызвала в шесть часов вечера, вторую — в одиннадцать. Эта бригада действительно пыталась спасти сына: сразу завернули в одеяло, вставили капельницу и отнесли в машину. В больнице его подключили к аппарату ИВЛ (искусственная вентиляция легких. — Прим. ред.). Ночью, в 3:30, зафиксировали смерть моего ребенка", — заключает Юлия.

"Могут есть песок"

Детский сад, в который ходил погибший мальчик, — коммерческий. И хотя в Сети достаточно хвалебных отзывов об учреждении, некоторые родители в разговоре с корреспондентом РИА Новости отмечают, что воспитатели недостаточно смотрели за детьми.

"В группе постоянно менялся персонал. Иногда мы видели, что дети не заняты воспитателем: могут есть песок или покинуть территорию садика. Один раз мне тоже не позвонили, когда у ребенка поднялась температура. Вообще-то, в журнале приема детей даже есть графа для информации о состоянии ребенка в момент прихода в группу, но не видела ни разу, чтобы там делали записи", — сообщила РИА Новости одна из матерей, чей сын раньше посещал этот детсад.

Ирина Никифорова также подтвердила, что условия там были далеки от идеальных.

"Полная антисанитария: тараканы ползают, мухи летают. Отвратительно. Но ничего плохого о воспитателях не могу сказать. Когда Ваня умер, приехали и Санэпидстанция и Роспотребнадзор. Они все сфотографировали: битую посуду, ужасные туалеты, грязные плиты и пол. После проверки садик закрыли", — говорит она.

Ирина также подчеркивает, что родители приводили недолечившихся детей, многие заболевали следом и заведующая не обращала внимания на эту проблему.

"Что теперь делать?"

Сейчас детский сад закрыт, воспитанников осматривают медики.

"Нам позвонили из поликлиники, всей группе велели срочно сдать мазок, назначили антибиотики. Врачи ничего не говорят. Даже не знаю, что теперь делать. Я выбрала этот сад, так как он показался мне намного лучше других", — написала в социальной сети Наталья Ч., мать ребенка, который посещал одну группу с Ваней.

В пресс-службе МВД проинформировали, что дело передано в Следственный комитет по Свердловской области. В СК РИА Новости сообщили: идет доследственная проверка, проводятся судмедэкспертиза, опросы среди родителей и воспитателей. Дозвониться до руководства детского сада на момент публикации не удалось.

"Это катастрофа"

Причина смерти Вани — синдром Уотерхауса-Фридериксена (острая надпочечниковая недостаточность). Это заболевание — следствие менингококковой инфекции.

РИА Новости связалось с детским врачом-нефрологом, доктором медицинских наук Павлом Соколовым, чтобы узнать, можно ли было спасти ребенка, если бы он получил должную медицинскую помощь раньше.

© Фото : из личного архива Юлии Юля с сыном Ваней © Фото : из личного архива Юлии Юля с сыном Ваней

По словам эксперта, больше половины случаев менингококковой инфекции протекает в виде обычного насморка, чуть меньше трети заканчивается менингитом и совсем небольшой процент приходится на наиболее опасную менингококцемию. Именно это и произошло с Ваней. "Речь идет о сепсисе — генерализированной инфекции, которая поражает сразу весь организм. Есть молниеносные формы менингококцемии, хотя они бывают редко", — отметил врач.

Соколов подчеркнул: если медицинская бригада видела геморрагическую сыпь, но не госпитализировала ребенка, — это грубое нарушение правил.

"Не отреагировать на геморрагическую сыпь — просто катастрофа. Это элементарные вещи, описанные в учебнике по инфекционным болезням. Есть то, что должен знать каждый врач, хотя бы по картинкам. Это показание к скорейшей госпитализации. Без разговоров и выяснения причин ребенка нужно поместить в ближайший боксированный стационар. Но, если у пациента видели геморрагическую сыпь, значит, он был в тяжелом состоянии. При менингококковой инфекции не бывает такого, чтобы появилась сыпь, а других симптомов не было", — прокомментировал специалист.

И уточнил, что детей с таким диагнозом редко удается спасти. В то же время увидеть болезнь на ранней стадии очень сложно. "Для этого нужно на начальных этапах заподозрить менингококковую инфекцию, а она часто проходит в виде насморка. Скорее всего, ребенок хворал, шмыгал носом", — объясняет врач.

Эксперт рассказал, что молниеносная форма менингококцемии развивается в течение суток. Воспитанников, контактировавших с Ваней, необходимо обследовать, подчеркнул он.