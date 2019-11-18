Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажу путевок в Ирак

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Ростуризм на фоне беспорядков в Ираке рекомендует российским туроператорам приостановить продажи путевок в эту страну до нормализации обстановки, сообщается на сайте ведомства.
"Федеральное агентство по туризму рекомендует... российским туроператорам, турагентам: приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Ираке до нормализации обстановки в стране; в обязательном порядке информировать российских туристов... о текущей ситуации в стране...", — указывается в сообщении.
Ведомство также рекомендует гражданам РФ воздержаться от поездок в Ирак в туристических целях.
В Ираке демонстранты в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. Премьер-министр страны Адель Абд аль-Махди в конце октября сообщил о планах провести перестановки в кабмине и изменить закон о выборах. При этом он заявил, что отставка всего правительства повергнет страну в хаос.
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