Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажу путевок в Ирак

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Ростуризм на фоне беспорядков в Ираке рекомендует российским туроператорам приостановить продажи путевок в эту страну до нормализации обстановки, сообщается на сайте ведомства.

"Федеральное агентство по туризму рекомендует... российским туроператорам, турагентам: приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Ираке до нормализации обстановки в стране; в обязательном порядке информировать российских туристов... о текущей ситуации в стране...", — указывается в сообщении.

Ведомство также рекомендует гражданам РФ воздержаться от поездок в Ирак в туристических целях.