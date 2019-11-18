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РИА Новости

Эколог оценил российский рынок переработки батареек в 40 миллиардов рублей

16:57 18.11.2019 (обновлено: 16:58 18.11.2019)
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© РИА Новости / Александр КондратюкУтилизация использованных батареек
Утилизация использованных батареек
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Утилизация использованных батареек. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Объем рынка переработки элементов питания в России составляет около 40 миллиардов рублей и демонстрирует потенциал роста вдвое больше, чем в среднем в мире, сообщил глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев в понедельник на круглом столе в ОНФ.
"Рынок элементов питания достаточно ёмкий. Во всем мире он составляет около 150 миллиардов долларов. Если говорить про российский рынок, то в настоящий момент мы говорим о цифре в 40 миллиардов рублей - это цифра связана с объемами продукции, которая поступает к нам на рынок по импорту и объёмами продукции, которую мы выпускаем… Потенциал роста колоссальный. В настоящий момент общемировой темп роста свыше 7%, в нашей стране с учётом того, что мы активно занимаемся созданием альтернативных продуктов потребления, основанных на элементах питания, может быть выше среднемировых, мы оцениваем его около 15%", - сообщил Буцаев.
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Он также отметил, что общий объем использованных батареек составляет в России более 20 тысяч тонн в год, из которых только 1,7% отправляется на переработку.
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ОНФДенис БуцаевРоссияЭкономика
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