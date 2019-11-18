Эколог оценил российский рынок переработки батареек в 40 миллиардов рублей

"Рынок элементов питания достаточно ёмкий. Во всем мире он составляет около 150 миллиардов долларов. Если говорить про российский рынок, то в настоящий момент мы говорим о цифре в 40 миллиардов рублей - это цифра связана с объемами продукции, которая поступает к нам на рынок по импорту и объёмами продукции, которую мы выпускаем… Потенциал роста колоссальный. В настоящий момент общемировой темп роста свыше 7%, в нашей стране с учётом того, что мы активно занимаемся созданием альтернативных продуктов потребления, основанных на элементах питания, может быть выше среднемировых, мы оцениваем его около 15%", - сообщил Буцаев.