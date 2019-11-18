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РИА Новости

В России перерабатывается 1,7% использованных батареек в год

15:51 18.11.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСортировка твердых бытовых отходов
Сортировка твердых бытовых отходов
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сортировка твердых бытовых отходов. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Более 20 тысяч тонн батареек необходимо перерабатывать ежегодно в РФ, но перерабатывается из них только 1,7%, заявил глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев на круглом столе в ОНФ в понедельник.
"Объем образования (батареек в год - ред.) около 20 тысяч тонн, из них перерабатываем 1,7%. Если сравнивать с уровнем переработки в странах Европы, если сравнивать с Китаем, то уровень переработки там около трети", - сказал Буцаев.
Чиновник отметил, что в идеале необходимо собирать и перерабатывать 100% использованных батареек.
Буцаев уточнил, что в настоящее время в России работает эффективно только два предприятия-переработчика в Ярославле и Челябинске.
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Денис БуцаевОбщероссийский народный фронтМоскваЧелябинскЕвропаЭкономика
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