ФАС возбудила два дела против поставщиков гречневой крупы в Петербурге

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по Санкт-Петербургу возбудило два дела против поставщиков гречневой крупы в "северной столице" по признакам нарушения ими закона о торговле, говорится в сообщении УФАС.

"Пятнадцатого ноября 2019 года Санкт-Петербургское УФАС России возбудило два дела по признакам нарушения закона о торговле в отношении ООО "Агро-Альянс" ... и ООО "Компания "Ангстрем Трейдинг", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что для проверки информации, представленной в СМИ, о повышении цен на гречневую крупу-ядрицу в розничном и оптовом сегменте на территории Санкт-Петербурга были направлены официальные запросы в торговые сети города. "В ходе изучения полученных данных Санкт-Петербургское УФАС выявило, что указанные организации-поставщики формируют цены для различных ритейлеров по-разному", - указывает служба.