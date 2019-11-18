Горелкин не связывает отзыв своего законопроекта с изменениями в "Яндексе"

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Антон Горелкин заявил РИА Новости, что его решение отозвать проект о значимых интернет-ресурсах не связан с решением " Депутат Госдумы от "Единой России" Антон Горелкин заявил РИА Новости, что его решение отозвать проект о значимых интернет-ресурсах не связан с решением " Яндекса " изменить структуру корпоративного управления в компании.

Законопроект, внесенный Горелкиным в Госдуму в конце июля, предполагает, что владеть значимым для информационной инфраструктуры РФ ресурсом сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней должна быть ограничена 20%. Депутат говорил, что законодательная инициатива направлена, в том числе, на "Яндекс" и Mail.ru Group.

"Это проект не про конкретную компанию. Сегодняшнее решение "Яндекса" - это приятная неожиданность. Я считаю, что и действия "Яндекса", и мой законопроект - это действия в одном направлении, но они никак не связаны. Я начал задумываться об отзыве проекта на доработку в начале прошлой недели, когда внимательно мы посмотрели отзывы (на законопроект - ред.)", - сказал Горелкин.

По его словам, важно, чтобы "был консенсус не только с госорганами, которые в целом поддержали законопроект, но и с индустрией".