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РИА Новости

Горелкин не связывает отзыв своего законопроекта с изменениями в "Яндексе"

15:25 18.11.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Антон Горелкин заявил РИА Новости, что его решение отозвать проект о значимых интернет-ресурсах не связан с решением "Яндекса" изменить структуру корпоративного управления в компании.
Законопроект, внесенный Горелкиным в Госдуму в конце июля, предполагает, что владеть значимым для информационной инфраструктуры РФ ресурсом сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней должна быть ограничена 20%. Депутат говорил, что законодательная инициатива направлена, в том числе, на "Яндекс" и Mail.ru Group.
"Это проект не про конкретную компанию. Сегодняшнее решение "Яндекса" - это приятная неожиданность. Я считаю, что и действия "Яндекса", и мой законопроект - это действия в одном направлении, но они никак не связаны. Я начал задумываться об отзыве проекта на доработку в начале прошлой недели, когда внимательно мы посмотрели отзывы (на законопроект - ред.)", - сказал Горелкин.
По его словам, важно, чтобы "был консенсус не только с госорганами, которые в целом поддержали законопроект, но и с индустрией".
"Яндекс" в понедельник объявил о создании в структуре управления Фонда общественных интересов (Public Interests Foundation), которому будет передана от Сбербанка "золотая акция" интернет-компании. Предполагается, что фонд сможет, в частности, согласовывать сделки по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках. В сообщении компании указывалось, что "Яндекс" должен учитывать изменения в регуляторной среде на ключевом для себя рынке.
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