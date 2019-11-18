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РИА Новости

Маас в ходе визита на Украину обсудит подготовку "нормандского саммита"

14:00 18.11.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции. 18 января 2019
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции. 18 января 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас в понедельник отправится на Украину, обсудит вопросы урегулирования конфликта, в том числе в контексте подготовки саммита нормандской четверки, сообщил в понедельник представитель МИД Германии Кристофер Бургер.
По его словам, министр иностранных дел уже сегодня отправится на Украину, во вторник, в частности, он посетит линию разграничения. Маас встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и главой МИД Вадимом Пристайко.
"После состоявшегося недавно разведения сил в нескольких местах на востоке Украине речь идет о том, какие дальнейшие конкретные меры могут быть согласованы саммитом нормандской четверки в декабре", - заявил Бургер на брифинге в понедельник.
По его словам, в последние недели в ситуации на Украине произошли "существенные улучшения" в некоторых областях, поэтому "этот импульс нужно использовать". "Цель встречи нормандского формата - способствовать реализации минских соглашений. То есть согласовать конкретные шаги, чтобы улучшить ситуацию на востоке Украины. Этому и служит визит министра иностранных дел, чтобы его проинформировали на месте, что было достигнуто в последнее время и о тех областях, в которых особенно важно продвинуться вперед", - добавил Бургер.
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Ранее Елисейский дворец сообщил, что встреча глав государств "нормандского формата" (Россия, Украина, ФРГ, Франция) пройдет 9 декабря в Париже. Кабмин ФРГ подтвердил, что Меркель примет в ней участие, дату встречи подтвердили и в офисе президента Украины. Позже проведение саммита 9 декабря подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
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Алексей ГончарукСитуация на УкраинеВадим Пристайко"Нормандская четверка"Хайко МаасМИД ГерманииВладимир ЗеленскийГерманияУкраинаВ мире
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