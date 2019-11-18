Маас в ходе визита на Украину обсудит подготовку "нормандского саммита"

"После состоявшегося недавно разведения сил в нескольких местах на востоке Украине речь идет о том, какие дальнейшие конкретные меры могут быть согласованы саммитом нормандской четверки в декабре", - заявил Бургер на брифинге в понедельник.

По его словам, в последние недели в ситуации на Украине произошли "существенные улучшения" в некоторых областях, поэтому "этот импульс нужно использовать". "Цель встречи нормандского формата - способствовать реализации минских соглашений. То есть согласовать конкретные шаги, чтобы улучшить ситуацию на востоке Украины. Этому и служит визит министра иностранных дел, чтобы его проинформировали на месте, что было достигнуто в последнее время и о тех областях, в которых особенно важно продвинуться вперед", - добавил Бургер.