В МИД оценили перспективы улучшения отношений Москвы и Лондона

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Сложно говорить о перспективах улучшения отношений Москвы и Лондона после выборов в Британии, Россия готова сотрудничать настолько, насколько к этому готовы ее партнеры, так что все в руках британцев, заявил в интервью РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.
"Сложно говорить, есть ли перспективы улучшения отношений. Можно четко сказать: принцип нашей внешней политики заключается в том, что мы готовы сотрудничать с зарубежными партнерами настолько, насколько они готовы сотрудничать с нами. У нас нет подходов, согласно которым мы с кем-то не готовы, не хотим иметь дело. Поэтому все в руках, прежде всего, британцев", - сказал Беляев в ответ на вопрос о том, ожидает ли он потепления отношений между Москвой и Лондоном после парламентских выборов в Британии.
Он напомнил, что в Великобритании в последние годы идет антироссийская истерия, для которой не нужны никакие доказательства.
"Наши британские коллеги стали авторами замечательной концепции highly likely: виноваты во всем русские, потому что доказать не можем, но кто же еще. К сожалению, это было при прежнем премьер-министре, эта линия особенно и не поменялась сейчас", - констатировал дипломат.
При этом он отметил, что для британских партнеров сейчас главная проблема - это Brexit.
"Я думаю, что скорее какие-то возможности будут связаны не столько с выборами, сколько с Brexit. Потому что сейчас у британцев не хватает ни сил, ни возможностей заниматься чем-то другим. Что такое Brexit, как он будет проведен, пока не знают, похоже, даже они сами", - считает Беляев.
Ранее парламент Великобритании одобрил проведение 12 декабря досрочных всеобщих выборов. За проведение выборов проголосовали 438 парламентариев, против – всего 20. Соответствующий законопроект внес премьер-министр Борис Джонсон, для которого это четвертая попытка добиться всеобщих выборов. Оппозиция согласилась с предложением премьера только после того, как Евросоюз согласился отсрочить Brexit на три месяца – до 31 января 2020 года – и Джонсон, хоть и нехотя, принял это предложение.