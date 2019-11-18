В МИД оценили перспективы улучшения отношений Москвы и Лондона

"Сложно говорить, есть ли перспективы улучшения отношений. Можно четко сказать: принцип нашей внешней политики заключается в том, что мы готовы сотрудничать с зарубежными партнерами настолько, насколько они готовы сотрудничать с нами. У нас нет подходов, согласно которым мы с кем-то не готовы, не хотим иметь дело. Поэтому все в руках, прежде всего, британцев", - сказал Беляев в ответ на вопрос о том, ожидает ли он потепления отношений между Москвой и Лондоном после парламентских выборов в Британии.