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РИА Новости

Экс-сотрудника Сибирского отделения РАН заподозрили в превышении полномочий

09:30 18.11.2019 (обновлено: 09:33 18.11.2019)
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 18 ноя - РИА Новости. Следователи СК РФ в Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении бывшего управляющего делами Сибирского отделения РАН, который подозревается в превышении полномочий, сообщает в понедельник следственное управления СК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 77-летнего сотрудника СО РАН по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2014 году подозреваемый, занимая должность управляющего делами СО РАН, нарушая закон и порядок предоставления служебных помещений, заключил с председателем президиума СО РАН договор служебного найма коттеджа. Впоследствии, в 2015 году на коттедж было зарегистрировано право собственности за дочерью председателя президиума СО РАН.
"В ходе незаконных действий управляющего делами СО РАН произошло выбытие объекта недвижимости из собственности РФ и причинение ущерба бюджету на сумму более 67 миллионов рублей", - считают следователи. Информации об избрании меры пресечения подозреваемому пока нет.
В свою очередь, источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что речь идет о бывшем управделами СО РАН Эдуарде Скубневском, который покинул этот пост в 2017 году. По данным местных СМИ, в некоторых зданиях СО РАН прошли обыски по этому делу.
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Сибирское отделение РАНРоссийская академия наукСледственный комитет РФНовосибирскПроисшествия
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