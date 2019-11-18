Экс-сотрудника Сибирского отделения РАН заподозрили в превышении полномочий

"Возбуждено уголовное дело в отношении 77-летнего сотрудника СО РАН по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2014 году подозреваемый, занимая должность управляющего делами СО РАН, нарушая закон и порядок предоставления служебных помещений, заключил с председателем президиума СО РАН договор служебного найма коттеджа. Впоследствии, в 2015 году на коттедж было зарегистрировано право собственности за дочерью председателя президиума СО РАН.

"В ходе незаконных действий управляющего делами СО РАН произошло выбытие объекта недвижимости из собственности РФ и причинение ущерба бюджету на сумму более 67 миллионов рублей", - считают следователи. Информации об избрании меры пресечения подозреваемому пока нет.