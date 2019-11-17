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РИА Новости

В России прокомментировали передачу военных кораблей Украине

18:40 17.11.2019 (обновлено: 19:16 17.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Кейзо / Перейти в фотобанкБуксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
© РИА Новости / Екатерина Кейзо
Перейти в фотобанк
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В Госдуме и Совете Федерации прокомментировали передачу Украине задержанных год назад за нарушение госграницы трех военных кораблей. Парламентарии сочли этот шаг Москвы "жестом доброй воли" в адрес Киева. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
Ранее украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" в сопровождении российских кораблей покинули место стоянки в порту Керчи и прошли под Крымским мостом. По словам источника РИА Новости в силовых структурах, их передадут украинской стороне в нейтральных водах.
Опубликованы кадры прохода украинских катеров под Крымским мостом
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Опубликованы кадры прохода украинских катеров под Крымским мостом

Положительная тенденция

Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал решение о передаче кораблей жестом доброй воли.
"Мы демонстрируем, что готовы к нормализации отношений с Украиной, к диалогу с Украиной", — сказал сенатор РИА Новости.
По его словам, выстраивание диалога между странами можно только приветствовать.
"Это положительная тенденция", — отметил Цеков.
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Зеленский vs Порошенко

Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает, что передачей кораблей Россия идет навстречу Украине.
"Ежемесячно мы получаем хорошие новости на этом направлении. Разведение сил, обмен, теперь корабли. Все эти шаги, безусловно, показывают, что все рассказы администрации Порошенко про недоговороспособную Россию были абсолютной ложью", — сказала РИА Новости Поклонская.
Она подчеркнула, что нельзя быстро восстановить испорченные прежними киевскими властями отношения, но поприветствовала шаги нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Поклонская выразила уверенность, что европейский путь Украины не должен быть завязан на "порче отношений с Россией на всех фронтах".
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Искусственная конфронтация

Депутат Госдумы Михаил Шеремет считает, что передача кораблей Украине может стать началом восстановления добрососедских отношений между странами.
"Это хорошая тенденция, которая может стать переломным моментом в процессе постепенного восстановления взаимопонимания и доверия между нашими странами, которое было изрядно подпорчено предыдущими так называемыми президентами Украины, пришедшими к власти вооруженным путем в результате вооруженного переворота", — сказал Шеремет РИА Новости.
Парламентарий уверен, что конфронтацию между братскими странами создали искусственным путем.
"Это для нас абсолютно неприемлемо. Чем раньше мы решим неурегулированные вопросы, тем быстрее наши народы будут жить в мире, процветании и благополучии", — сказал депутат. Он выразил надежду, что этому поспособствует предстоящая встреча в "нормандском формате".
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Нарушение границы

В ноябре прошлого года три украинских корабля нарушили границу России и в течение нескольких часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования российских властей.
На борту катеров "Бердянск" и "Никополь" и буксира "Яны Капу" находились 24 военных, в том числе два сотрудника СБУ. Их обвинили в нарушении государственной границы и арестовали.
В сентябре военных передали Украине в рамках соглашений об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
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Ситуация на УкраинеМихаил ШереметНаталья ПоклонскаяКерчьСлужба безопасности УкраиныСовет Федерации РФГосдума РФВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Я никаких шагов не делал. Предателей презираю.
17 ноября, 18:55
Славик Л
4700005
Единственная причина передачи кораблей, это то что депутаты и сенаторы испугались ужесточения западных санкций ЛИЧНО против них-любимых. других причин нет. Сдулись Бобики. А гонору то было, гонору.
17 ноября, 19:22
НЕНикита Ермаков
31201017
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