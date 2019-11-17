В Керчи начали буксировку украинских кораблей

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.

Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу крымского погрануправления ФСБ сообщил, что корабли передадут Киеву 18 ноября в нейтральных водах. По сведениям нескольких СМИ, это случится примерно в 60 милях от Одессы, недалеко от крымского мыса Тарханкут.

Позднее телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором бронированные артиллерийские катера ВМС Украины проходят под Крымским мостом.

"Может стать переломным моментом"

Депутат Госдумы от полуострова Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что передача кораблей может стать переломным моментом в налаживании добрососедских отношений между странами.

По его словам, между Россией и Украиной искусственно создали конфронтацию.

"(Доверие. — Прим. ред.) было изрядно подпорчено предыдущими так называемыми президентами Украины, пришедшими к власти вооруженным путем в результате вооруженного переворота", — сказал парламентарий.

В свою очередь, сенатор от Крыма Сергей Цеков в разговоре с РИА Новости назвал передачу кораблей жестом доброй воли.

"Этим жестом мы демонстрируем, что готовы к нормализации отношений с Украиной, к диалогу с Украиной", — сказал он. Парламентарий добавил, что выстраивание диалога между двумя странами можно только приветствовать.

Нарушение границы

В ноябре прошлого года корабли нарушили госграницу России и в течение нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования властей.