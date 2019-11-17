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РИА Новости

В Керчи начали буксировку украинских кораблей

18:31 17.11.2019 (обновлено: 20:27 17.11.2019)
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© РИА Новости / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым / Перейти в фотобанкЗадержанные украинские корабли доставлены в порту Керчи
Задержанные украинские корабли доставлены в порту Керчи
© РИА Новости / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу крымского погрануправления ФСБ сообщил, что корабли передадут Киеву 18 ноября в нейтральных водах. По сведениям нескольких СМИ, это случится примерно в 60 милях от Одессы, недалеко от крымского мыса Тарханкут.
и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
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"Может стать переломным моментом"

Депутат Госдумы от полуострова Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что передача кораблей может стать переломным моментом в налаживании добрососедских отношений между странами.
По его словам, между Россией и Украиной искусственно создали конфронтацию.

"(Доверие. — Прим. ред.) было изрядно подпорчено предыдущими так называемыми президентами Украины, пришедшими к власти вооруженным путем в результате вооруженного переворота", — сказал парламентарий.

В свою очередь, сенатор от Крыма Сергей Цеков в разговоре с РИА Новости назвал передачу кораблей жестом доброй воли.
"Этим жестом мы демонстрируем, что готовы к нормализации отношений с Украиной, к диалогу с Украиной", — сказал он. Парламентарий добавил, что выстраивание диалога между двумя странами можно только приветствовать.
Крымский мост через Керченский пролив
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Нарушение границы

В ноябре прошлого года корабли нарушили госграницу России и в течение нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования властей.
На борту "Бердянска", "Никополя" и "Яны Капу" находились 24 военных, в том числе два сотрудника СБУ. Их обвинили в нарушении границы и арестовали, а в сентябре передали Украине в рамках соглашений об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
Малый бронированный артиллерийский катер Никополь и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
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Ситуация на УкраинеМихаил ШереметСергей ЦековКерчьГосдума РФФСБ РФВ мире
Популярные комментарии
Наша доброта и гуманизм к фашизму ещё откликнутся нам. Дай Бог,чтоб без крови.
17 ноября, 20:38
Evgeny Stavtsev
3800402
Не отдавать надо, а расплавить на металл и сделать что-нибудь полезное! А пирсы, где они стояли, помыть с хлоркой как после немцев в 1944г.
17 ноября, 20:10
Руслан Серенко
4100001
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