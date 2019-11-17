В Москве эвакуировали посетителей ТЦ "Океания"

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Посетителей торгового центра "Океания" эвакуировали на западе Москвы после срабатывания пожарной сигнализации, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Поступила заявка на срабатывание сигнализации по адресу: Кутузовский проспект, дом 57 – торговый центр "Океания". Администрация организовала выход людей на улицу", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, внешних признаков загорания нет. По предварительным данным, пожарная сигнализация сработала ложно. Люди возвращаются в здание.