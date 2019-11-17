В Египте в 2020 году откроется музей Суэцкого канала

ИСМАИЛИЯ (Египет), 17 ноя - РИА Новости. Администрация Администрация Суэцкого канала завершает работы по созданию музея этой международной транспортной артерии, который должен открыться в первой половине 2020 года, заявил в воскресенье глава администрации канала Усама Рабиа.

"Идет работа по превращению первого здания администрации канала в городе Исмаилия в музей истории канала. Там будут выставлены экспонаты со дня его основания. По предварительным данным, ремонтные работы закончатся и музей откроет свои двери в первой половине 2020 года", - сказал Рабиа.

Он выразил надежду, что музей станет новой туристической достопримечательностью, поддержит развитие туризма в этом регионе, а также привлечет внимание всех, кто интересуется историей Суэцкого канала.

В воскресенье Суэцкий канал отмечает 150-летие ввода в эксплуатацию.

Ранее на торжественной церемонии глава администрации канала сообщил, что по итогам прошлого финансового года через канал прошло 19 тысяч судов, поступления от сборов за проход через эту водную артерию составили шесть миллиардов долларов.