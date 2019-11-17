В Дагестане загорелась школа

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Здание школы загорелось на площади 350 квадратных метров в Агульском районе Дагестана, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"В селе Арсуг горит по всей площади одноэтажное здание школы на 50 человек. Площадь пожара - 350 "квадратов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, угрозы распространения огня на соседние сооружения нет. В 3.50 мск пожар был локализован, проводится проливка и разборка сгоревших конструкций. По предварительным данным, пострадавших нет.
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