В Дагестане загорелась школа

"В селе Арсуг горит по всей площади одноэтажное здание школы на 50 человек. Площадь пожара - 350 "квадратов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, угрозы распространения огня на соседние сооружения нет. В 3.50 мск пожар был локализован, проводится проливка и разборка сгоревших конструкций. По предварительным данным, пострадавших нет.