В Киеве два человека погибли при взрыве в общежитии

По данным ведомства, взрыв произошел в общежитии на улице Карла Маркса. На месте происшествия работают специалисты взрывотехнической службы, руководство полиции и следственно-оперативные группы.

"Правоохранители установили, что в результате взрыва смертельные ранения получили двое мужчин", — говорится в сообщении.

Взрыв в общежитие на улице Карла Маркса в Киеве. 17 ноября 2019

Взрыв в общежитие на улице Карла Маркса в Киеве. 17 ноября 2019

© Фото : Відділ комунікації поліції Києва Взрыв в общежитие на улице Карла Маркса в Киеве. 17 ноября 2019

По словам начальника киевской полиции Андрея Крищенко, в комнате общежития взорвалась граната. Личности погибших установлены: один из них работал охранником, другой — на стройке.