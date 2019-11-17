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РИА Новости

В Киеве два человека погибли при взрыве в общежитии

01:50 17.11.2019 (обновлено: 09:18 17.11.2019)
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© Фото : Відділ комунікації поліції Києва Взрыв в общежитие на улице Карла Маркса в Киеве. 17 ноября 2019
Взрыв в общежитие на улице Карла Маркса в Киеве. 17 ноября 2019
© Фото : Відділ комунікації поліції Києва
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Взрыв прогремел в общежитии Киева в субботу вечером, в результате два человека погибли, сообщает столичная полиция в фейсбуке.
По данным ведомства, взрыв произошел в общежитии на улице Карла Маркса. На месте происшествия работают специалисты взрывотехнической службы, руководство полиции и следственно-оперативные группы.

"Правоохранители установили, что в результате взрыва смертельные ранения получили двое мужчин", — говорится в сообщении.

© Фото : Відділ комунікації поліції Києва Взрыв в общежитие на улице Карла Маркса в Киеве. 17 ноября 2019
Взрыв в общежитие на улице Карла Маркса в Киеве. 17 ноября 2019
© Фото : Відділ комунікації поліції Києва
Взрыв в общежитие на улице Карла Маркса в Киеве. 17 ноября 2019
По словам начальника киевской полиции Андрея Крищенко, в комнате общежития взорвалась граната. Личности погибших установлены: один из них работал охранником, другой — на стройке.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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