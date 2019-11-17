Помощник Зеленского заявил о последнем этапе передачи кораблей Россией

Украинскому депутату море по колено. Тем более – Керченский пролив Желающие повторить провокацию в Керченском проливе решили подстраховаться – пригласить с собой наблюдателей. Может, думают, что нарушение границы под их присмотром – уже не нарушение, а так – прогулка или экскурсия.