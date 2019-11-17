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РИА Новости

Помощник Зеленского заявил о последнем этапе передачи кораблей Россией

00:41 17.11.2019 (обновлено: 08:12 17.11.2019)
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© РИА Новости / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым / Перейти в фотобанкЗадержанные украинские корабли
Задержанные украинские корабли
© РИА Новости / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым
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Задержанные украинские корабли. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Процесс передачи кораблей ВМС Украины, задержанных год назад Россией в Керченском проливе, находится на завершающем этапе. С таким заявлением, как сообщает "Новое время", выступил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Ранее одесское издание "Думская" распространило информацию, что Киев отправил "за задержанными судами буксиры "Титан" и "Гайдамака" и поисково-спасательный корабль "Сапфир". Передача произойдет в море примерно в 60 милях от Одессы, недалеко от крымского мыса Тарханкут.
"Коммерсантъ" ранее сообщил, что Россия готова вернуть малые бронированные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу". Согласно планам, их передадут до саммита в нормандском формате, проведение которого намечено на 9 декабря.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации, и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей.
Корабли с нарушившими границу России военными были задержаны. В Москве действия Киева назвали провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы.
В сентябре этого года украинских военных передали Киеву в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных.
Вид на Керченский пролив с набережной в Керчи
21 декабря 2018, 15:59Акценты
Украинскому депутату море по колено. Тем более – Керченский проливЖелающие повторить провокацию в Керченском проливе решили подстраховаться – пригласить с собой наблюдателей. Может, думают, что нарушение границы под их присмотром – уже не нарушение, а так – прогулка или экскурсия.
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Ситуация на УкраинеАндрей ЕрмакЧерное мореВоенно-морские силы УкраиныКоммерсантъВладимир ЗеленскийОдессаРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Это очередная победа Украины.
17 ноября, 01:01
yangibon
223215126
Потопить их надо было или распилить. Врага надо уничтожать.
17 ноября, 01:07
Aleksey Gerasimov
7231117
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