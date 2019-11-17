"Рособоронэкспорт" на Dubai Airshow 2019 делает акцент на борьбу c дронами

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. " Рособоронэкспорт " на открывающейся в воскресенье выставке Dubai Airshow 2019 представит помимо новинок авиации и средств ПВО последние российские разработки в области борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА), сообщил журналистам накануне генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Авиакосмический салон Dubai Airshow 2019 пройдет с 17 по 21 ноября, в рамках его проведения "Рособоронэкспорт" проведет публичную презентацию "Российские системы противодействия беспилотным летательным аппаратам".

"Ожидаем огромный интерес к российским разработкам в области борьбы с беспилотниками. К сожалению, Ближний Восток одним из первых регионов мира узнал о реальности угрозы, исходящей от малых и сверхмалых дронов, попавших в руки террористов. Сегодня "Рособоронэкспорт" представляет широчайшую линейку средств, способных защитить от этой новой опасности любые объекты и территории", – цитирует слова Михеева пресс-служба "Рособоронэкспорта".

По его словам, "Рособоронэкспорт" за свою историю принял участие во всех Dubai Airshow.

"Мы делаем все возможное, чтобы оправдать внимание партнеров и удивить их уникальными разработками российских оборонных предприятий. Этот год не стал исключением: представим здесь новейший истребитель пятого поколения Су-57Э, модернизированные с учетом опыта боевого применения вертолеты Ми-28НЭ и Ми-171Ш, а также уникальные средства противовоздушной обороны, включая модернизированную версию ЗРПК "Панцирь-С1М". Не обошли стороной и космическую тематику: в Дубае презентуем новую РЛС "Сула" для наблюдения за космическими объектами", - сказал Михеев.

Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в то же время подчеркнул, что Ближний Восток является одним из ключевых регионов для "Ростеха". Здесь традиционно высок спрос на военную технику российского производства и заметно активизировался интерес к высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения.

"На Dubai Airshow 2019 мы предлагаем технику радиоэлектронной борьбы на различных носителях, включая высокомобильные комплексы "Сапсан-Бекас", "Купол-ПРО", "Пищаль-ПРО". Эти разработки могут успешно использоваться для защиты военных и промышленных объектов, гражданской инфраструктуры от дронов", - сказал Чемезов.

На Dubai Airshow 2019 кроме стендов "Ростеха" и "Рособоронэкспорта" свою продукцию представят восемь ведущих российских холдингов, выпускающих вооружение и военную технику для ВВС, ПВО и РЭБ, в том числе ПАО "ОАК", АО "Вертолеты России", АО "ОДК", АО "НПО "Высокоточные комплексы", Концерн ВКО "Алмаз - Антей", АО "Швабе" и другие.

Корпорация "Иркут" привезла на выставку натурный образец учебно-боевого самолета Як-130, "Вертолеты России" два вертолета - "Ансат" и впервые "Ми-38.

Как сообщила пресс-служба холдинга "Вертолеты России", новейший гражданский вертолет Ми-38 впервые представят за рубежом на авиакосмическом салоне Dubai Airshow 2019.

В компании напомнили, что премьера первого серийного вертолета Ми-38 в гражданском исполнении прошла в августе на московском авиасалоне МАКС-2019, где с ним ознакомился президент России Владимир Путин.

"Вертолет изначально проектировался с учетом обеспечения соответствия самым жестким современным и перспективным нормам по безопасности, экологичности, шуму на местности. Самое пристальное внимание при этом уделялось удовлетворению потребностей заказчиков в отношении летно-технических, эксплуатационных и экономических характеристик. Особый интерес у эксплуатантов из стран Ближнего Востока должны вызвать доработки, направленные на обеспечение надежной и комфортной работы новой машины в условиях жаркого климата и пустынного рельефа местности", - цитируется в сообщении глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Еще одной новинкой Dubai Airshow станет легкий вертолет "Ансат", который вслед за европейским дебютом в Ле Бурже будет впервые представлен на Ближнем Востоке.