Суэцкий канал – судоходный бесшлюзовой морской канал на северо-востоке Египта, соединяющий Средиземное и Красное моря. Суэцкий канал – кратчайший водный путь между портами Атлантического и Индийского океанов (на 8-15 тысяч километров меньше пути вокруг Африки). Зона Суэцкого канала считается условной границей между двумя континентами: Азией и Африкой. Главные входные порты: Порт-Саид из Средиземного моря и Суэц из Красного моря. Суэцкий канал проходит по Суэцкому перешейку в его наиболее пониженной и узкой части, пересекая ряд озер и лагуну Мензала.

Идея создания канала через Суэцкий перешеек, возникла еще в древности. Древние египтяне построили судоходный канал от Нила к Красному морю еще около 1300 до н.э., во времена правления фараонов Сети I и Рамсеса II. Канал сначала был прорыт как русло для потока пресной воды из Нила в район озера Тимсах, затем был продлен к Суэцу при фараоне Нехо II около 600 до н.э., спустя столетие, доведен до Красного моря. В период владычества Византии канал был заброшен, а затем вновь восстановлен при Амре, завоевавшем Египет в годы правления халифа Омара. Канал прекратил функционировать после VIII века

Во второй половине XIX века идея строительства Суэцкого канала возникла вновь. В 1854 году Фердинанд де Лессепс, французский консул в Египте, получил от Саида-паши, правителя Египта, концессию на создание Всеобщей компании Суэцкого канала (La Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez). Она была образована в 1858 году и наделена полномочиями по строительству канала и его эксплуатации в течение 99 лет, после чего Суэцкий канал должен был стать собственностью Египта

Строительство канала началось в апреле 1859 года и продолжалось более 10 лет, основные работы производились египтянами. Большие расходы на создание Суэцкого канала осложнили экономическое положение Египта. Пользуясь этим, британское правительство купило в 1875 году у Исмаила-паши египетскую долю акций канала. В 1880 году египетское правительство было вынужденно продать свое право на 15% прибылей от Суэцкого канала французскому банку. Когда в 1882 году Египет был оккупирован английскими войсками, Суэцкий канал стал главной британской военно-стратегической базой на Ближнем Востоке. В 1888 году в Стамбуле была заключена международная конвенция об обеспечении свободы плавания по Суэцкому каналу, являющаяся основным документом, регулирующим судоходство по каналу.

В 1956 году английская оккупация была снята, и египетское правительство национализировало Суэцкий канал. После этого последовала тройственная агрессия против Египта Англии, Франции и примкнувшего к ним Израиля, окончившаяся провалом. В связи с военными действиями с октября 1956 года по март 1957 года канал был закрыт. Второй раз судоходство по каналу было прервано в ходе Шестидневной войны 1967 года и открыто лишь 1975 году.

С 1956 года канал находится в ведении администрации Суэцкого канала – независимого органа, имеющего статус юридического лица, который подотчетен премьер-министру Египта.

В настоящее время Суэцкий канал является самым протяженным бесшлюзовым каналом . Его общая длина составляет 193,3 километра; ширина на 11-метровой глубине – 205/225 метров; максимальная глубина – 24 метра; площадь поперечного сечения – 4800/5200 квадратных метров. Канал позволяет проходить груженым кораблям водоизмещением до 240 тысяч тонн.

Особенность Суэцкого канала – незначительные перепады уровня моря, во время прилива они составляют максимум 65 сантиметров на севере и 1,9 метра на юге.

Берега канала облицованы камнем, а также стальными сваями, которые защищают от волнения волн от транзита судов . По обеим сторонам канала через каждые 125 метров расположены кнехты для швартовки судна в случае чрезвычайной ситуации, а также контрольно-измерительные посты с указателями, помогающие определить местоположение судов на водном пути.

6 августа 2015 года было открыто новое русло Суэцкого канала общей протяженностью 72 километра, которое позволило ускорить прохождение судов в обе стороны . Его строительство обошлось в восемь миллиардов долларов.

В 1981 году близ города Суэц введен в строй первый автомобильный тоннель под Суэцким каналом. В начале XXI века над Суэцким каналом были возведены два моста – автомобильный, а также самый длинный в мире поворотный железнодорожный мост.

В мае 2019 года введены в эксплуатацию пять автомобильных тоннелей под Суэцким каналом.

Канал широко используется современными судами, так как является самым быстрым переходом от Атлантического океана в Индийский. Сборы от судоходства представляют собой важный источник дохода египетской экономики.

В 2018 году доход Суэцкого канала достиг рекордного показателя в истории и составил 5,7 миллиарда долларов, на 450 миллионов долларов (8,5%) превысив результаты 2017 года.

В октябре 2019 года достигнут самый высокий ежемесячный доход в истории канала – 515,1 миллиона долларов

Египет намерен активно использовать и побережье канала для строительства современных промышленных и логистических зон и шести перспективных портов с участием иностранных инвесторов.

Экономическая зона Суэцкого канала разделена на четыре части , включающих шесть портов: восточная часть Порт-Саида, запад Аль-Кантары, восток Исмаилии и Айн-Сохна.

Заинтересованность в проекте промышленных зон Суэцкого канала выразили такие страны, как Китай, Вьетнам, Республика Корея и Таиланд.

23 мая 2018 года между Россией и Египтом было подписано Межправсоглашение о создании российской промышленной зоны (РПЗ) в районе Суэцкого канала. Управляющая компания РПЗ сможет 50 лет арендовать участок площадью 525 гектаров в районе кластера "Порт-Саид Восточный".

В октябре 2019 года судостроительная корпорация "АК Барс" подписала в Египте меморандум , предполагающий ее участие в масштабном проекте строительства и модернизации верфей Суэцкого канала, а также развитие таких направлений, как судостроение и судоремонт в этом регионе.