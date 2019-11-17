Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-17T02:49Z
https://ria.ru/20191117/1560972882.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151736/83/1517368351_0:192:5804:3457_1036x0_80_0_0_a377174beaad3e5a4771110c14bb1c3f.jpg
РИА Новости

Суэцкий канал

02:49 17.11.2019
9
© AFP 2019 / Mohamed El-ShahedНовое русло Суэцкого канала в портовом городе Исмаилия, Египет. 6 августа 2015 года
Новое русло Суэцкого канала в портовом городе Исмаилия, Египет. 6 августа 2015 года
© AFP 2019 / Mohamed El-Shahed
Суэцкий канал – судоходный бесшлюзовой морской канал на северо-востоке Египта, соединяющий Средиземное и Красное моря. Суэцкий канал – кратчайший водный путь между портами Атлантического и Индийского океанов (на 8-15 тысяч километров меньше пути вокруг Африки). Зона Суэцкого канала считается условной границей между двумя континентами: Азией и Африкой. Главные входные порты: Порт-Саид из Средиземного моря и Суэц из Красного моря. Суэцкий канал проходит по Суэцкому перешейку в его наиболее пониженной и узкой части, пересекая ряд озер и лагуну Мензала.
Канал был открыт для судоходства 17 ноября 1869 года.
Идея создания канала через Суэцкий перешеек, возникла еще в древности. Древние египтяне построили судоходный канал от Нила к Красному морю еще около 1300 до н.э., во времена правления фараонов Сети I и Рамсеса II. Канал сначала был прорыт как русло для потока пресной воды из Нила в район озера Тимсах, затем был продлен к Суэцу при фараоне Нехо II около 600 до н.э., спустя столетие, доведен до Красного моря. В период владычества Византии канал был заброшен, а затем вновь восстановлен при Амре, завоевавшем Египет в годы правления халифа Омара. Канал прекратил функционировать после VIII века.
Во второй половине XIX века идея строительства Суэцкого канала возникла вновь. В 1854 году Фердинанд де Лессепс, французский консул в Египте, получил от Саида-паши, правителя Египта, концессию на создание Всеобщей компании Суэцкого канала (La Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez). Она была образована в 1858 году и наделена полномочиями по строительству канала и его эксплуатации в течение 99 лет, после чего Суэцкий канал должен был стать собственностью Египта.
Строительство канала началось в апреле 1859 года и продолжалось более 10 лет, основные работы производились египтянами. Большие расходы на создание Суэцкого канала осложнили экономическое положение Египта. Пользуясь этим, британское правительство купило в 1875 году у Исмаила-паши египетскую долю акций канала. В 1880 году египетское правительство было вынужденно продать свое право на 15% прибылей от Суэцкого канала французскому банку. Когда в 1882 году Египет был оккупирован английскими войсками, Суэцкий канал стал главной британской военно-стратегической базой на Ближнем Востоке. В 1888 году в Стамбуле была заключена международная конвенция об обеспечении свободы плавания по Суэцкому каналу, являющаяся основным документом, регулирующим судоходство по каналу.
В 1956 году английская оккупация была снята, и египетское правительство национализировало Суэцкий канал. После этого последовала тройственная агрессия против Египта Англии, Франции и примкнувшего к ним Израиля, окончившаяся провалом. В связи с военными действиями с октября 1956 года по март 1957 года канал был закрыт. Второй раз судоходство по каналу было прервано в ходе Шестидневной войны 1967 года и открыто лишь 1975 году.
С 1956 года канал находится в ведении администрации Суэцкого канала – независимого органа, имеющего статус юридического лица, который подотчетен премьер-министру Египта.
Администрация канала отвечает за судоходство и техническое обслуживание. Руководитель администрации Суэцкого канала и председатель директоров – адмирал Усама Рабиа.
В настоящее время Суэцкий канал является самым протяженным бесшлюзовым каналом. Его общая длина составляет 193,3 километра; ширина на 11-метровой глубине – 205/225 метров; максимальная глубина – 24 метра; площадь поперечного сечения – 4800/5200 квадратных метров. Канал позволяет проходить груженым кораблям водоизмещением до 240 тысяч тонн.
Особенность Суэцкого канала – незначительные перепады уровня моря, во время прилива они составляют максимум 65 сантиметров на севере и 1,9 метра на юге.
Берега канала облицованы камнем, а также стальными сваями, которые защищают от волнения волн от транзита судов. По обеим сторонам канала через каждые 125 метров расположены кнехты для швартовки судна в случае чрезвычайной ситуации, а также контрольно-измерительные посты с указателями, помогающие определить местоположение судов на водном пути.
По западному берегу, параллельно Суэцкому каналу прорыт пресноводный канал и проходит железная дорога.
6 августа 2015 года было открыто новое русло Суэцкого канала общей протяженностью 72 километра, которое позволило ускорить прохождение судов в обе стороны. Его строительство обошлось в восемь миллиардов долларов.
В 1981 году близ города Суэц введен в строй первый автомобильный тоннель под Суэцким каналом. В начале XXI века над Суэцким каналом были возведены два моста – автомобильный, а также самый длинный в мире поворотный железнодорожный мост.
В мае 2019 года введены в эксплуатацию пять автомобильных тоннелей под Суэцким каналом.
Канал широко используется современными судами, так как является самым быстрым переходом от Атлантического океана в Индийский. Сборы от судоходства представляют собой важный источник дохода египетской экономики.
Ежегодно сборы за транзит судов со всего мира через этот канал приносит в бюджет страны более пяти миллиардов долларов.
В 2018 году доход Суэцкого канала достиг рекордного показателя в истории и составил 5,7 миллиарда долларов, на 450 миллионов долларов (8,5%) превысив результаты 2017 года.
В октябре 2019 года достигнут самый высокий ежемесячный доход в истории канала – 515,1 миллиона долларов.
Египет намерен активно использовать и побережье канала для строительства современных промышленных и логистических зон и шести перспективных портов с участием иностранных инвесторов.
Экономическая зона Суэцкого канала разделена на четыре части, включающих шесть портов: восточная часть Порт-Саида, запад Аль-Кантары, восток Исмаилии и Айн-Сохна.
Заинтересованность в проекте промышленных зон Суэцкого канала выразили такие страны, как Китай, Вьетнам, Республика Корея и Таиланд.
23 мая 2018 года между Россией и Египтом было подписано Межправсоглашение о создании российской промышленной зоны (РПЗ) в районе Суэцкого канала. Управляющая компания РПЗ сможет 50 лет арендовать участок площадью 525 гектаров в районе кластера "Порт-Саид Восточный".
В октябре 2019 года судостроительная корпорация "АК Барс" подписала в Египте меморандум, предполагающий ее участие в масштабном проекте строительства и модернизации верфей Суэцкого канала, а также развитие таких направлений, как судостроение и судоремонт в этом регионе.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
000000
Обсудить 0
Справки
Рекомендуем
Взрывы в городе Балаклея Харьковской области
ЧП и взрывы на военных складах, полигонах и заводах в мире в 2019 году
Юрист инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский
Дело Сергея Магнитского
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео заявил, что за ракетными ударами из Газы по Израилю стоит Иран
Международный культурный форум в Санкт-Петербурге
На форуме в Петербурге вручили премии имени Луначарского
Истребители F-35 ВВС Израиля. Архивное фото
Истребители F-35 отработали "уход" от С-400 на учениях в Израиле
Участники протестной акции в Праге против премьер-министра Андрея Бабиша
В Праге начался митинг против премьера Бабиша
Военнослужащие ВСУ в Донбассе
В ДНР обвинили ВСУ в обстрелах района отвода сил в Донбассе
Участник демонстрации по случаю первой годовщины движения Желтые жилеты в Париже
В Париже на акциях "желтых жилетов" задержали более 60 человек
Посетители в Еврейском музее и центре толерантности
Международный день толерантности (терпимости)
Участник демонстрации по случаю первой годовщины движения Желтые жилеты в Париже
В Париже полиция применила газ и дымовые шашки против "желтых жилетов"
Генрих Боровик на внеочередном съезде Союза кинематографистов России
Биография Генриха Боровика
Президент Российской Федерации Владимир Путин
Климкин рассказал об успехе Путина в Донбассе
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики
Жителя ДНР приговорили к 11 годам лишения свободы за шпионаж
Кандидат в президенты Украины Роман Бессмертный во время пресс-конференции в Киеве. 13 февраля 2019
В ЛНР ответили на слова украинского экс-дипломата о "диком поле" в Донбассе
Мужчина идет за водой к колодцу
Киев прекратил подачу воды в девять населенных пунктов ЛНР из-за аварии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:12Президент Египта попросил силовиков не снижать темпов борьбы с терроризмом
09:10В Москве в воскресенье ожидаются дожди и туман
09:01США и Южная Корея решили отложить военные учения
08:50СМИ сообщили о похищении женщины в Москве
08:48В ЛНР за сутки зафиксировали один обстрел со стороны украинских силовиков
08:44Пострадавшие при стрельбе в благовещенском колледже остаются в реанимации
08:40В Томске при пожаре в доме 1912 года постройки спасли восемь человек
08:39Названы самые популярные в России премиум-автомобили
08:38Египет и Эфиопия проведут консультации по плотине в бассейне Нила в декабре
08:30В "Союзмультфильме" рассказали о новых сериях "Ну, погоди!"
08:06В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах в парламент
07:56В Белом доме назвали опасными слухи по поводу здоровья Трампа
07:54Под Красноярском произошел пожар в кадетском корпусе
07:53В Приморье рухнула стена в доме, признанным аварийным семь лет назад
07:50Мэр Благовещенская взяла под личный контроль ситуацию с водоснабжением
07:37Представитель Раджапаксы заявил о его победе на выборах на Шри-Ланке
06:40В Гонконге полиция применила слезоточивый газ возле университета
06:29Французские СМИ рассказали об успехах России в отказе от доллара
06:25Метель обрушится на восемь районов в Сахалине
06:09Диетолог назвала наименее вредные сладости
Лента новостейМолния