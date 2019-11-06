Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-06T14:34Z
https://ria.ru/20191106/1560635733.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40770/12/407701232_0:163:3061:1885_1036x0_80_0_0_60c1ddee25c619f3ec172f3711c79aa7.jpg
РИА Новости

Освоение российской промзоны в Египте начнется в ближайшие два года

14:34 06.11.2019
236
© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в фотобанкПорт-Саид
Порт-Саид
© РИА Новости / Юрий Кавер
Перейти в фотобанк
ШАНХАЙ, 6 ноя – РИА Новости. Освоение российской промышленной зоны в Египте начнется уже в ближайшие два года, заявил РИА Новости в среду старший вице-президент Российского экспортного центра Алексей Кожевников.

"У нас есть проект по созданию промзоны в Египте, мы уже определились с земельным участком в "Восточном Порт-Саиде" в особой экономической зоне Суэцкого канала. Мы планируем в ближайшие два года уже начать освоение этой площадки и заведение российских резидентов на территорию российской промзоны, это один из шагов для реализации нашего потенциала в Африке", - рассказал Кожевников в кулуарах импортного ЭКСПО в Шанхае.

Он добавил, что РЭЦ ждет в промзоне абсолютно любые компании. "У нас там более 500 гектаров земли, и мы хотели бы, чтобы она была освоена российскими компаниями, у которых есть желание, возможности и потенциал для использования этого выгодного экономико-географического положения, находясь на Суэцком канале", - рассказал он.

"Район, где будет расположена промзона, логистически приближен к рынкам Ближнего Востока, ЕС, африканского континента, Южной Америки, то есть локализуясь там можно получить хорошие шансы по сокращению логистических издержек, резидентам будет представлен солидный пакет налоговых льгот", - указал Кожевников.

Обновленный Суэцкий канал
6 августа 2015, 13:06РИА Новости
Египет призывает компании РФ инвестировать в промзону Суэцкого каналаМинистр планирования и административных реформ ЕАР Ашраф Араби заявил, что Каир надеется, что будущая российская промышленная зона в районе Суэцкого канала станет привлекательной для прямых российских инвестиций в Египет.
При этом на вопрос о том, планируются ли какие-то общие крупные индустриальные проекты России и Китая в Африке, он ответил, что у РЭЦ таких планов нет. "У Китая в Африке уровень, конечно, повыше нашего, они построили множество промышленных объектов, у них есть промышленная зона, КНР вкладывает гигантские инвестиции для освоения рынка африканского континента. Мы, конечно, к таким цифрам не подошли и в ближайшее время не подойдем", - отметил он.
Межправсоглашение между Россией и Египтом о создании российской промзоны в районе Суэцкого канала в Египте было подписано 23 мая 2018 года. Управляющая компания РПЗ сможет 50 лет арендовать участок площадью 525 гектаров в районе кластера "Порт-Саид Восточный". РЭЦ с российской стороны реализует соглашение и участвует в создании УК. Российские компании для деятельности в РПЗ будут регистрировать свои дочерние фирмы в организационно-правовой форме по местному законодательству.
Порт-Саид. Вид на акваторию Суэцкого канала. Архивное фото
1 февраля 2016, 14:47РИА Новости
Египет надеется на отдачу от промзоны Суэцкого каналаРоссия выразила заинтересованность в освоении двух миллионов квадратных метров в районе промышленной зоны в восточной части Порт-Саида, рассказал председатель совета директоров Генерального управления экономической зоны Суэцкого канала Ахмед Дарвиш.
910011
Обсудить 0
Российский экспортный центрРоссияЕгипетЭкономика
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Греческой Республики Никос Дендиас во время встречи
Лавров сообщил о работе комиссии по сотрудничеству России и Греции
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет встречу с Токаевым на форуме в Омске
Мужчина фотографирует на мобильный телефон на набережной в Маньчжурии
Число посетителей зоны взаимной торговли в Маньчжурии выросло в 3,5 раза
Завершение соединения морской и наземных частей Турецкого потока
В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы
Добыча урановой руды
"Росатом" начал разведку нового месторождения урана в Курганской области
Каосан роуд, Бангкок, Таиланд
Компании из США готовы инвестировать в "Восточный коридор" в Таиланде
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Нижегородская компания откроет производство в Малайзии
Офис ОАО Газпром
"Газпром" назвал условия для нового контракта с Киевом на транзит газа
Американская актриса Анджелина Джоли
Анджелина Джоли рассказала, что хочет уехать из США
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
Правительство Украины ускорило ввод запрета на ввоз вагонов из России
Следственный изолятор
ФСИН создаст единый перечень болезней, препятствующих нахождению в СИЗО
Соборная площадь в Омске
Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана открылся в Омске
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров оценил эффективность механизма INSTEX для расчетов с Ираном
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви
Глава РПЦ объяснил, почему он против папства
Вид на здание Министерства иностранных дел
В МИД рассказали о возможной пользе от режима свободной торговли с Сербией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:21Росавиация нашла недостатки в работе Azur Air
18:15Украинские силовики выпустили почти 40 мин по ДНР, заявили в Донецке
18:11Командир части в Североморске осужден за получение взяток
18:10РПЦ вместе с Минкультуры собирается оцифровать храмы России
18:09Азербайджан вручил послу России ноту протеста
18:07Омбудсмен предложил поставить камеры в детсадах после инцидента в Ярославле
18:04Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
18:01Кузнецова поможет пенсионерке из Москвы вернуть право опеки над внуком
18:01ФНС уличила авторов Doing Business в использовании недостоверных данных
17:53Глава "Мемориала" обжалует штраф за нарушение закона об НКО-иноагентах
17:51Минкультуры поддержало создание культурологического курса для школьников
17:51В РВИО прокомментировали снос радикалами барельефа Жукова в Одессе
17:51В Госдуму внесут законопроект об упрощенном получении гражданства
17:51Названы песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
17:50Украинская националистка рассказала, как Киев может "победить" Москву
17:42Эколог объяснил массовую гибель рыбы под Херсоном естественными причинами
17:41Депутат назвал поддержку Голунова лучшим проявлением гражданской позиции
17:38В Центробанке отметили снижение числа жалоб по ОСАГО
17:36Кучерена пообещал сделать все, чтобы ЕСПЧ рассмотрел жалобу Цемаха
17:36В посольстве США анонсировали визит спецпосланника Госдепа по КНДР в Москву
Лента новостейМолния