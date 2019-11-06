Освоение российской промзоны в Египте начнется в ближайшие два года

"У нас есть проект по созданию промзоны в Египте, мы уже определились с земельным участком в "Восточном Порт-Саиде" в особой экономической зоне Суэцкого канала. Мы планируем в ближайшие два года уже начать освоение этой площадки и заведение российских резидентов на территорию российской промзоны, это один из шагов для реализации нашего потенциала в Африке", - рассказал Кожевников в кулуарах импортного ЭКСПО в Шанхае.