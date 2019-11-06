Освоение российской промзоны в Египте начнется в ближайшие два года

ШАНХАЙ, 6 ноя – РИА Новости. Освоение российской промышленной зоны в Египте начнется уже в ближайшие два года, заявил РИА Новости в среду старший вице-президент Российского экспортного центра Алексей Кожевников.
"У нас есть проект по созданию промзоны в Египте, мы уже определились с земельным участком в "Восточном Порт-Саиде" в особой экономической зоне Суэцкого канала. Мы планируем в ближайшие два года уже начать освоение этой площадки и заведение российских резидентов на территорию российской промзоны, это один из шагов для реализации нашего потенциала в Африке", - рассказал Кожевников в кулуарах импортного ЭКСПО в Шанхае.
Он добавил, что РЭЦ ждет в промзоне абсолютно любые компании. "У нас там более 500 гектаров земли, и мы хотели бы, чтобы она была освоена российскими компаниями, у которых есть желание, возможности и потенциал для использования этого выгодного экономико-географического положения, находясь на Суэцком канале", - рассказал он.
"Район, где будет расположена промзона, логистически приближен к рынкам Ближнего Востока, ЕС, африканского континента, Южной Америки, то есть локализуясь там можно получить хорошие шансы по сокращению логистических издержек, резидентам будет представлен солидный пакет налоговых льгот", - указал Кожевников.
6 августа 2015, 13:06РИА НовостиЕгипет призывает компании РФ инвестировать в промзону Суэцкого каналаМинистр планирования и административных реформ ЕАР Ашраф Араби заявил, что Каир надеется, что будущая российская промышленная зона в районе Суэцкого канала станет привлекательной для прямых российских инвестиций в Египет.
При этом на вопрос о том, планируются ли какие-то общие крупные индустриальные проекты России и Китая в Африке, он ответил, что у РЭЦ таких планов нет. "У Китая в Африке уровень, конечно, повыше нашего, они построили множество промышленных объектов, у них есть промышленная зона, КНР вкладывает гигантские инвестиции для освоения рынка африканского континента. Мы, конечно, к таким цифрам не подошли и в ближайшее время не подойдем", - отметил он.
Межправсоглашение между Россией и Египтом о создании российской промзоны в районе Суэцкого канала в Египте было подписано 23 мая 2018 года. Управляющая компания РПЗ сможет 50 лет арендовать участок площадью 525 гектаров в районе кластера "Порт-Саид Восточный". РЭЦ с российской стороны реализует соглашение и участвует в создании УК. Российские компании для деятельности в РПЗ будут регистрировать свои дочерние фирмы в организационно-правовой форме по местному законодательству.
1 февраля 2016, 14:47РИА НовостиЕгипет надеется на отдачу от промзоны Суэцкого каналаРоссия выразила заинтересованность в освоении двух миллионов квадратных метров в районе промышленной зоны в восточной части Порт-Саида, рассказал председатель совета директоров Генерального управления экономической зоны Суэцкого канала Ахмед Дарвиш.