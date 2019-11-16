В Петербурге экс-инкассатора будут судить за кражи из банкоматов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя – РИА Новости. Следственные органы ГСУ МВД по Санкт-Петербургу завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении инкассатора, которого обвиняют в серии краж из банкоматов на сумму более 8,5 миллиона рублей, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Установлено, что фигурант работал инкассатором и знал, как устроены терминалы. Отмычкой он открывал банкоматы и присоединял возле сейфовой части самодельную видеокамеру, диаметром около сантиметра. Система записывала происходящее в реальном времени, в том числе и действия официальных перевозчиков денежных средств. Затем мужчина забирал камеру, просматривал видео, считывал код от сейфа и изготавливал пластиковые ключи для замка хранилища", - сказала представитель МВД России Ирина Волк, слова которой приводятся в сообщении.
По версии следствия, с ноября 2017 по декабрь 2018 года злоумышленник совершил четыре кражи денег из банкоматов в Московском, Невском и Красносельском районах Санкт-Петербурга. Общий причиненный ущерб превысил 8,5 миллионов рублей.
В ходе обысков по месту проживания обвиняемого обнаружены отмычка и использовавшаяся им видеокамера. Уголовное дело в отношении мужчины расследовалось по статье "кража в особо крупном размере", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.
Как информирует ГУ МВД, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Московский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.