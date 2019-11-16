В Петербурге экс-инкассатора будут судить за кражи из банкоматов

"Установлено, что фигурант работал инкассатором и знал, как устроены терминалы. Отмычкой он открывал банкоматы и присоединял возле сейфовой части самодельную видеокамеру, диаметром около сантиметра. Система записывала происходящее в реальном времени, в том числе и действия официальных перевозчиков денежных средств. Затем мужчина забирал камеру, просматривал видео, считывал код от сейфа и изготавливал пластиковые ключи для замка хранилища", - сказала представитель МВД России Ирина Волк, слова которой приводятся в сообщении.