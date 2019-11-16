Трамп не обращался к Порошенко по делу Burisma, заявил украинский дипломат

КИЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Вопрос о компании Burisma не поднимался президентом США Дональдом Трампом или его окружением во время президентства Петра Порошенко, заявил бывший замглавы администрации президента времен Порошенко, экс-посол Украины в ЕС и дипломат Константин Елисеев.
Демократы в конгрессе ранее начали процедуру импичмента Трампа за предположительное давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью добиться расследования против политического оппонента Трампа - бывшего вице-президента Джо Байдена. Сам Трамп заявляет, что призывал украинские власти лишь бороться с коррупцией.
Трамп утверждает, что Байден в бытность вице-президентом США добился увольнения генпрокурора Украины, поскольку тот расследовал дело против бенефициара энергетической компании Burisma. Трамп усматривает в этом попытку Байдена защитить своего сына, который был в совете директоров Burisma. Сам Байден эти обвинения отрицает. Демократы также не считают Байденов виновными в чем-либо и не планируют вызывать их на слушания по импичменту.
"Возможно, я вас разочарую, но скажу однозначно, что никто не обращался по этому вопросу. Более того, я участвовал во многих мероприятиях по линии Украина-США, в том числе и самого высокого уровня. Были и телефонные разговоры президента Порошенко с президентом Трампом и вице-президентом Байденом, когда он еще был вице-президентом. И, поверьте мне, слово Burisma или имя сына Байдена никогда не поднимались. В том числе, еще раз подчеркиваю, во время телефонных и любых контактов с вице-президентом Байденом", - сказал Елисеев в интервью изданию "Сегодня".
Демократы в США, начавшие процесс импичмента, стремятся доказать, что Белый дом пытался навязать Украине расследования против политического противника Трампа Джо Байдена и его сына в обмен на встречу президентов и предоставление Киеву военной помощи.
15 ноября, 17:32Трамп заявил, что процедуру импичмента надо прекратить