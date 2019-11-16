Трамп не обращался к Порошенко по делу Burisma, заявил украинский дипломат

"Возможно, я вас разочарую, но скажу однозначно, что никто не обращался по этому вопросу. Более того, я участвовал во многих мероприятиях по линии Украина-США, в том числе и самого высокого уровня. Были и телефонные разговоры президента Порошенко с президентом Трампом и вице-президентом Байденом, когда он еще был вице-президентом. И, поверьте мне, слово Burisma или имя сына Байдена никогда не поднимались. В том числе, еще раз подчеркиваю, во время телефонных и любых контактов с вице-президентом Байденом", - сказал Елисеев в интервью изданию "Сегодня".