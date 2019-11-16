В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале

Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести. По данным СУ СК по Якутии, инцидент произошел в местном баре. Скончался 32-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело. Региональное МВД информировало, что полиция выставила посты, чтобы задержать участников перестрелки.