В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале

Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести. По данным СУ СК по Якутии, инцидент произошел в местном баре. Скончался 32-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело. Региональное МВД информировало, что полиция выставила посты, чтобы задержать участников перестрелки.
Согласно ориентировке, разыскиваются "Саид (1995 года рождения), Магомед (1996 года рождения) и Шамиль (1985 года рождения) Имагаджиевы, уроженцы республики Дагестан", скрывшиеся в неизвестном направлении после перестрелки.
В полиции просят жителей района "при задержании соблюдать меры безопасности", так как мужчины вооружены.
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