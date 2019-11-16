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РИА Новости

В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале

15:30 16.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ЯКУТСК, 16 ноя – РИА Новости. Три уроженца Дагестана разыскиваются после перестрелки в якутском поселке Айхал, в которой погиб один человек и двое получили ранения, говорится в тексте ориентировки от МВД по Мирнинскому району Якутии.
Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести. По данным СУ СК по Якутии, инцидент произошел в местном баре. Скончался 32-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело. Региональное МВД информировало, что полиция выставила посты, чтобы задержать участников перестрелки.
Согласно ориентировке, разыскиваются "Саид (1995 года рождения), Магомед (1996 года рождения) и Шамиль (1985 года рождения) Имагаджиевы, уроженцы республики Дагестан", скрывшиеся в неизвестном направлении после перестрелки.
В полиции просят жителей района "при задержании соблюдать меры безопасности", так как мужчины вооружены.
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
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Следственный комитет РФЯкутияДагестанПроисшествия
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